科技日新月異，人工智能正逐漸走入生活的方方面面。臺北啟聰學校為了讓學生更好地了解及體驗人形機器人的應用，特別在寒假期間為國小部和國中部學生辦理人形機器人冬令營，並且舉辦小小競賽讓學生展現學習成果。

這次冬令營在資訊教室舉行，參加的學生包括第一次體驗機器人課程的學生外，也有已經在教育局資通訊大賽得獎的學生持續學習，讓他們更精進自己的能力。活動中，指導老師將學生們分成小組，根據不同的任務挑戰，進行著各種有趣的活動。他們學習如何運用人形機器人進行組裝動手做及操控能力，並透過競賽的方式，讓學生學習故障排除及競技規則等，還有如何進行團隊合作來完成複雜任務。

人形機器人冬令營提供學生們一個互動、創新且實踐的學習環境，透過參與這個營隊，學生們得以學習到人形機器人的基本原理及應用技巧，並進一步培養他們的邏輯思維和團隊合作能力。其中，成績最好的是國小部的楊博智，他的專注和操作技巧獲得老師和同學的讚美。

臺北啟聰學校校長表示，學校近幾年積極推動機器人相關的課程或活動，也在幾項比賽中獲得很好的成績，學生從校外競賽中獲得更多的自信與成就感。未來，學校將繼續開展更多類似的活動，為學生們提供更多學習機會和展示舞台。