國立高雄科技大學自112學年度（2023年8月）起，實施了一項重大改革，將原先的人文社會學院轉型為創新設計學院，並進行系所調整。目前，創新設計學院下設有文化創意產業系和工業設計系。在2023年，工業設計系在多個重要競賽中取得了傑出的成績，展現了出色的設計實力。工業設計系系主任宋毅仁及其他指導教授對學生們在設計專案上的卓越表現給予高度讚譽。

「Wheel Go」2023年時首次發表，獲得金點新秀設計獎競賽入圍肯定，設計學生為陳文鴻及陳怡親，是工設系大四時期的作品。陳文鴻在升上工設系碩一時，將作品做優化，贏得「2023運動科技創新設計獎」銀獎肯定。(照片/國立高雄科技大學提供)

其中，工業設計系創作的雙模輪椅「Wheel Go」由碩一學生陳文鴻與同學陳怡親合作，該作品在2023年的金點新秀設計獎競賽中入圍，並在碩一階段進一步優化。這款雙模式無輪轂輪椅具有電動和手動兩種模式，並於2024年獲得我國發明專利，同年在「2023運動科技創新設計獎」中獲得銀獎。

高科大工設系大三學生李虹萱以課程創作的玩具設計作品「Ball and Rod組合球益智積木」參加「2023 玩具與孕嬰童用品創意設計競賽」，拿下金獎，其作品設計融入永續與循環經濟精神，不僅環境友善，對兒童也充滿啟發性。(照片/國立高雄科技大學提供)

此外，大三學生李虹萱的玩具設計作品「Ball and Rod組合球益智積木」在「2023 玩具與孕嬰童用品創意設計競賽」中脫穎而出，贏得金獎。這款玩具融入了永續與循環經濟的理念，為兒童提供了具啟發性的遊戲體驗。其他作品還包括「LOZOL多型態摺疊幼兒車」，由碩一學生謝東霖、王映蓉與林昱皓設計開發，贏得競賽銅獎及明門獎，以及大三學生李承翰的平衡玩具設計「ShakTower」，獲得入圍獎。這些優秀作品的指導老師包括張祥唐、宋毅仁和楊彩玲。

「2023年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」，高科大工設系張仁駿、顏綉萍、鐘嘉欣與謝佳音以結合ESP32單晶片控制器與ChatGPT的「氣象植栽：互動氛圍綠意植生艙」作品贏得第三名佳績。(照片/國立高雄科技大學提供)

「2023 玩具與孕嬰童用品創意設計競賽」銅獎及明門獎，作品「LOZOL多型態摺疊幼兒車」由高科大工設系碩一學生謝東霖、王映蓉與林昱皓設計開發。(照片/國立高雄科技大學提供)

這些參賽作品的最初概念大多來自大二的「產品設計II」課程，除了玩具設計相關的兩件作品外，還有由張仁駿、顏綉萍、鐘嘉欣和謝佳音合作的「氣象植栽：互動氛圍綠意植生艙」系列作品，贏得「2023年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」體感互動科技組的第三名。這個植生艙系列作品透過跨域整合ESP32單晶片控制器和ChatGPT，以感測環境的溫溼度並結合人工智慧，為使用者提供美味的料理食譜和可行的消遣活動建議。由張祥唐和業師徐瑞茂合作指導的這項創意作品，在競賽中脫穎而出，從370多隊的競爭對手中勝出，獲得第三名，彰顯了人工智慧和休閒生活的創新結合。