農曆春節將至，許多參與建教的學子，仍需要在職場實習，教育局長張明文今日至聚-日式鍋物板橋環球店關心建教生職場的工作環境及場域的安全，感謝企業提供實習機會讓建教生能夠在職場上展現專業實務技能，能逐步適應職場環境，為日後踏入職場預做準備，並與產官學單位共同致贈建教生新春小禮，給予最溫暖的支持與鼓勵。

為健全建教合作制度，保障建教生權益，提升職業教育品質，102年通過「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，且在110年依據現況進行修正，該專法中詳列建教合作契約、建教生權益保障及建教合作之監督等章則，對學校、建教合作機構及建教生等三方的權利與義務做出非常完整的規範，更明確列出每二星期至少一次不預告訪視建教合作機構，這次教育局特別規劃在春節期間至建教生實習工作環境訪視，關心工作情形並給予鼓勵。

王品集團旗下「聚日式鍋物」區經理王卉蓁表示，隨著少子化來臨，企業人力短缺的狀況與招募到合適人才的機會難度越來越高，為補足未來可能的人力缺口，積極參與政府所推出的產學合作方案，至今參與建教合作制度已超過10年，主要以輪調式配合，分別在職場工作及學校上課輪調三個月，且學生至職場實習前都有受過學校基礎訓練的專業課程，是可以立即上工的人力，更可補足各分店人力缺口，未來也會持續參與建教合作，與新北一起努力，培育更多的職場專業人才。

莊敬工家餐飲管理科二年級楊永美同學表示，本身是緬甸華僑，因緬甸連年內戰，在國內找工作不容易，因此當時選擇來臺灣讀書，希望能幫忙家裡沉重的經濟負擔，同時體驗不同的人生，並從中學習不同的事物。回想從小就學習華文，且對餐飲有極大的興趣，種種原因選擇就讀產學攜手專班，目前已經考取烘焙丙級證照，希望未來無論是留台就業還是回國創業，都可以發揮所學，有能力照顧緬甸的家人。

教育局長張明文表示，新北市積極推動產官學攜手合作，建教合作企業家數為全臺之冠，且就讀建教合作班學生超過3,000名，更為全國最多。為培養台灣各行各業能立即就業專業人才，每年有眾多建教生投入業界，受到企業青睞，使能就近延攬人才促進在地就業，鞏固技職專業技術人才。

另外，新北市自112年起推動4年8億全國首部技職教育政策白皮書，打造6大面向30個行動方案，其中產學跨域面向是打造產學合作務實致用為最重要的基礎，建教合作制度可讓學生不只完成學習，更能實務投入職場取得專業就業能力，合作產業包含餐飲、美容美髮、汽車、資訊產業廠等，近7百家產學合作產業共同培訓及照顧，並期許未來有更多社會力量支持新北技職發展，共同培育世界頂尖人才。

張明文局長(藍色外套者左1)鼓勵建教生多元發展。(照片/新北市政府教育局提供)

建教學生實習展現優質工作表現(照片/新北市政府教育局提供)

張明文局長(左)致贈板橋環球購物中心營業經理陳文珏(右)感謝狀。(照片/新北市政府教育局提供)