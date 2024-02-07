面對新年的到來，聽眾朋友們是否期待有個順風順水的一年，夢想淘心室2月7日【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請全球知名的命理大師蔡上機老師至節目中作客，與曉宇宙的聽眾朋友們分享在甲辰龍年中12生肖趨吉避凶的方式，期望大家都能夠在新的一年吹旺自己的財運、事業運、愛情運及健康運等。

根據天干地支、五行學說來推算，2024年為甲辰年、生肖屬龍，蔡上機老師表示，甲辰納因屬火，今年是個真正的火龍年，除此之外，2024是進入全新大運第九運的第一年，而第九運也屬火，火上加火除了是興旺之外，也代表了天災、地變、人禍將頻繁發生，蔡上機老師指出，今年流年運第三運的五黃煞跟煞氣落在西方、東北以及南方，提醒民眾出門在外盡量避免前往煞氣較重的方位。

對於多數人最關心的流年運、財運、事業運、愛情運、婚姻運以及健康運，蔡上機老師以生肖為聽眾帶來了詳細的解說，流年運最好的生肖是「雞」、財運最好的是「牛」、事業運最好的是「蛇」、愛情運最好的是「狗」、婚姻運最好的是「虎」、健康運最好的則是「豬」。

流年運最不好的生肖是「牛」、財運最不好的是「蛇」、事業最不好的是「牛」、愛情最不好的是「豬」、婚姻最不好的是「兔」、健康運最不好的則是「馬」；蔡上機老師提到，聽到不好的也不要灰心，易經裡有一句話「知險而不險」，知道危險就不要去碰危險，要給自己一種趨吉避凶的概念，且「君子問兇不問吉」，避兇比趨吉重要，先避開兇的、好事就會來了。

關於2024年最旺、最帶財的產業，蔡上機老師大膽預測，今年將會由AI智能產業帶動全台灣的經濟及股市，尤其台灣在高科技產業中，不論是晶片或是各式零組件的製造上，確實皆有重要的產出，在全球高科技產業中更佔有一席之地，在AI市場將逐漸成為人們生活中不可或缺的一部分的大環境下，蔡上機老師也提醒聽眾朋友們，在股市的操作上，千萬謹慎小心避免投資人「獲利了結」或買到基本面全無的「妖股」。

對於2024會帶來幸運的數字、顏色或小物，蔡上機老師透露，最好的氣叫做「生氣」，可以招貴人、招桃花，讓好運生生不息，而生氣的力量是屬「水」，它的數目字則是1跟6，顏色是黑色、墨綠等深色，星數落在正東方，建議大家可以在住家、辦公室、辦公桌的正東方擺上會流動的活水，或是裡面有生命體的水，例如養1或6條黑魚的魚缸等。

節目尾聲，蔡上機老師送給聽眾朋友十二個字「興亡交替，創新求變，捨舊棄守」，期望大眾能在這個局勢將會變化很大的一年勇於創新、轉型，拋棄舊有的思維、避免走那一套老路，才能跟上時代的趨勢，迎接美好的未來。更多關於2024年如何趨吉避凶以及12生肖運氣的完整解說，歡迎收聽今日的《曉宇宙~曉曉問大大》。

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