俗話說一命二運三風水，2024甲辰年要如何催旺自己呢，夢想淘心室2月14日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請知名於兩岸各地的命理大師曼樺老師至節目中作客，與曉宇宙的聽眾朋友們分享運氣最好的12生肖以及在甲辰龍年中催旺自己的秘方。

今年運氣最旺的生肖可說是非「雞」莫屬，曼樺老師表示，過年期間可以多多與生肖屬雞的朋友互動，帶旺財氣，藉此提升自己的運勢；除了「雞」之外，五行裡屬金的生肖還有「猴」，兩個生肖佔據了12生肖中運氣最好的前兩名。

自2024年開始的往後20年，走的是「離火運」，而離火運的到來代表女性要出頭，且屬火的行業會迎來較好的發展，例如網路電子業、短影音、外送業等也都是離火運「火」的體現，曼樺老師提到，今年從事與這些產業相關的工作是絕對不會出錯的。

談及2024年的開運色，曼樺老師指出，整體來說，今年的開運色是「玫瑰紅」，可以是淡淡的玫瑰紅，也可以是桃粉色、粉紅色、暖橘色、藕紫色等，除此之外，各生肖也可以依據自己的運勢穿戴不同顏色的服飾配件，例如，屬「蛇」、「狗」、「鼠」、「豬」的朋友可多佩戴米白色的物件，屬「羊」、「馬」的朋友則是大地色。

關於大眾最感興趣的桃花位、正財位、文昌位等方位，曼樺老師透露，2024年的桃花位在東方，正財位在北方，偏財位在東北方，文昌位在西北方，喜神位則在西南方，民眾若有需求，可根據曼樺老師在節目中的指示，在特定方位擺上助長運氣的特定顏色的物品。

聽眾朋友們若想增加財氣，曼樺老師建議，必須減少身上與「火」有關的東西，例如電子產品、電子錶等物件。此外，曼樺老師也特別強調了身體健康的重要性，並期許大眾珍惜身邊對自己好的親朋好友，最後則是希望聽眾朋友可以「不貪、不求、不妄想」，畢竟最重要的事莫過於活在當下。

更多關於2024年的開運秘笈，歡迎收聽今日的《曉宇宙~曉曉問大大》或是選購曼樺老師2024最新發行的甲辰龍年運程書籍。

今日節目收聽連結：https://sndn.link/928campus/zuVBtH

《曼樺甲辰龍2024運程》書籍：https://www.books.com.tw/products/0010978543