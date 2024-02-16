景美臺灣師大拔河隊於2月赴瑞典參加「2024世界盃室內拔河錦標賽」，再度挑戰拔河史上的金牌。此次代表隊由林麗華校長、謝再益主任、郭昇教練領軍，在公開賽中，奪下女子540公斤量級冠軍，在錦標賽中，奪下女子500公斤量級冠軍、女子540公斤量級亞軍，勇奪二金一銀。

本次比賽場場都是硬仗，高女小將們不僅年齡小、身高矮，在540公斤量級組別的體重也比其他成人隊伍輕了30公斤以上，是高難度與高強度的挑戰。教練以賽代訓的方式，幫助小將們在技術與心理層面快速提升，累積大賽經驗值，郭教練表示：「我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身」，教練期盼高女小將們各個都能勇者無懼全力以赴，讓自己成為戰勝自己的真正贏家！此外，本此參賽的後衛小將，在國中時原是田徑標槍選手，完全沒有練過拔河，為了一圓「志氣」電影中的國手夢而進入拔河隊，面對完全陌生的拔河繩，從零開始辛苦訓練，過程中從一開始握不住繩子摔出拔河道，跌得鼻青臉腫，到一年後，學會像船錨一樣壓低繩子助攻，這一切的進步，除了同儕間的互相鼓勵外，強烈的求勝信念，正是所有拔河隊員成長進步的動力。

本次比賽正值過年期間，家家戶戶團圓相聚，特別感謝林麗華校長、謝再益主任、郭昇教練犧牲陪伴家人的時光，站在第一線與拔河隊溫情相伴，現場鉅細靡遺的報導，後勤支援分享拔河隊的艱辛與榮耀，成為黃衫繩力女孩們最堅強的後盾。所有選手遠征異鄉，犧牲過年期間與家人團聚圍爐的時光，盡心盡力爲國爭光，全體師生遠赴異鄉彼此團結一心互相加油打氣，無論遇到多艱難的挑戰，都能齊心齊力勇敢面對，選手們也表示將持續努力，為國爭光！