海基會舉辦的「2024年大陸台商春節活動」在圓山飯店展開，面對近期兩岸關係發展議題，與會的澳門台商協會會長簡廷在表示，春節前交通部觀光署忽然宣布赴陸旅遊團即日起停招，震撼兩岸，阻礙了文化、經貿、學術等等的交流。

簡廷在會長認為，兩岸同根同源，在過去與未來，時代及環境不斷變遷演化，都不能改變根源的關係，但因歷史問題分治，影響人民生活甚鉅，所以更需要兩岸領導人更加有智慧，加強兩岸交流與溝通，搭橋比築牆更重要！他也希望政府能夠開放及深耕兩岸文化、經貿、學術、技術、觀光等等交流合作，讓兩岸合作更能創造華人的國際競爭力與未來全球布局數位科技發展的影響力！

簡廷在會長表示，領導人一言九鼎、政策干擾經濟將影響人民生計，政策扶持經濟將會帶動經濟發展，錯誤的政策比貪污更加嚴重，影響人民代代生計，因此有智慧的領導人不會被意識形態蒙蔽，不會選擇將緊箍咒更鎖更緊，如何將兩岸交流的緊箍咒鬆綁才是上上之策，彼此溝通信任加強交流合作之橋樑，總比築牆更加重要！