位於高雄市的台鋼科技大學與位於雲林縣的大成高級商工職業學校於昨日簽訂策略聯盟協議。兩校所簽訂的策略聯盟，將進行一系列教學、產學及實習的資源共享與整合。在合作項目中，台鋼科大將提供給大成商工學生就讀獎助學金、學校教學支援、圖書館及各項教學軟硬體設施共享等，達到兩校互惠互利與教育資源共享目標。

台鋼科大陳天惠校長表示，針對弱勢族群學生就讀台鋼科大，將提供4年免學雜費、4年免住宿費及每月最高1萬元的助學金，而一般生則是以國立大學收費，並提供2年免住宿費的優惠措施，並且在學生畢業後保障在台鋼集團旗下48家企業的就業機會。

大成商工陳瑞元校長則表示，大成商工長久以來在雲林地區培養了無數優秀的技術人才，此次與台鋼科大結盟，將獲得大學端提供更豐富人力與教學資源，對提升大成商工學生的教育品質有一定影響，日後學生若就讀台鋼科大，更可獲得就業機會的保障，兩校的合作必能造福學子及精進辦學績效，邁向互惠共好，共創多贏局面。

陳天惠校長進一步表示，台鋼集團下的台鋼科大本於責任心、使命感，不只往下紮根，協助高職端精進技職教育，並進行專業領域深耕，讓選擇技職教育的學生能有更多、更豐沛的學習資源。本次兩校的策略聯盟將更積極為培育技職教育人才的目標來努力!