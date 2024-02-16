夢想淘心室2月16號【創時空】邀請台灣知名斜槓藝人阿本(翁瑞迪)至節目中作客；頂著政大學歷、經由《模範棒棒糖》開始踏入演藝圈的阿本曾經作為主演群，出演紅遍各大校園的電視劇《18禁不禁》或是《萌學園》等，從事幕前藝人超過10年的他，於2016年突然轉居幕後，卻又在去年回歸幕前，阿本在本期節目中分享他的心態轉換歷程。

藝人阿本以俊美的外型、幽默搞笑的形象為人所知，2006年透過節目《模範棒棒糖》出道，令人意外的是，阿本自身就讀的大學、研究所並非表演類科系，而是與廣電相關，在學期間便作為電視台幕後工作人員實習了一段時間，加上2016年至今的幕後經驗累積，同時擁有豐富幕前、幕後經驗的阿本形容現在回歸演藝圈的狀態就像這些年來的「集大成」。

面對大眾最好奇的疑問，當初為何突然轉居幕後，阿本對此侃侃而談，其實是因為掉入了藝人自我懷疑的漩渦，他坦承自己過去是一個極度缺乏自信的人，覺得自己怎麼做都不夠好，在上節目或演戲的表現都因為負面的情緒而逐漸下降的情況下，阿本認為自己需要一個新的突破或嘗試，便漸漸開始接觸幕後工作。

在幕後產業深耕多年的阿本，談及初入製作公司時，曾對身為藝人而感到丟臉，並常常懷疑自己是不是做的不夠好、想著要如何證明自己等，阿本透露，做到後來才發現，其實當你擁有自己的專業時，那些東西根本就不重要，即使自己沒有這些專業，那也是他10年來作為藝人努力的成果，其實非常值得驕傲，對於一路走來心態歷程的轉變，阿本表示自己還滿幸運的。

對於「堅持」，阿本吐露了自己獨特的看法，他提到，雖然說要堅持下去，但也不需要那麼堅持，如果自己有了離職或是轉換跑道的想法，糾結也沒用，那就果斷地好好離開，去體驗看看不一樣的東西，也許那時才會發現自己喜歡的到底是什麼、性格適合什麼，唯一的小建議是，在經歷完之後，一定要試著釐清自己為何喜歡、為何後悔、為何無法堅持，於是在養的活自己的前提下，放棄也沒關係。

告別曾奉獻7年時間的幕後製作公司，回歸演藝圈的阿本認為，自己的個性就是比較不安份，很快就會想要挑戰新東西，對於再次出現在觀眾眼前，他提到，不管被喜歡或被討厭都沒關係，我只想做我覺得最開心的事，說我想說的話，但是我不會去害人，如果大家不想看了，那我就去做別的事情就好了，阿本表示自己還有很多事情沒做過。

除此之外，阿本此次的回歸也大方地公開了自己交了新男友，他說道，其實這件事沒什麼大不了的，就跟大家一樣，只是性向不同而已，如果有人誠心誠意地在關心你的感情，那其實可以輕鬆一點面對、自然的提到，但如果大家有需要保護的東西，那就好好的保護自己，自己才是最重要的，再怎麼樣都不關別人的事。

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