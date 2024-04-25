以「甩掉世俗對自己的框架，活出最像自己的樣子」而爆紅於時尚界的變裝皇后薔薇（本名江威成），是很多年輕學子崇拜嚮往的對象，日前在國立暨南大學學生議會的邀請下，以「綻放百變的薔薇」為題，進行了一場爆滿人潮的性平教育講座，薔薇親身分享了性別認同的心路歷程，讓與會學生們感到收穫滿滿。

講座一開場，變裝皇后薔薇就以他的百變舞姿帶來了滿場歡呼聲，直接用肢體語言演繹了他口中常說的那句話「變裝不是一種遮掩，而是一種表率」。江威成說「我的職業顛覆了家人的想像，而家人的愛，也顛覆了我對家庭的想像」，他直言，家人起初不支持他成為變裝皇后，放在家裡的表演服裝、假髮、高跟鞋通通都要「藏起來」，直到變裝的第二年媽媽才首度到現場觀賞他的演出，後來連爸爸也在家中替他打造了屬於薔薇的Drag room。江威成強調，他是以自身的努力和專業讓家人認同「變裝皇后」這項職業，也讓更多人看見「LGBTQIA+」族群（性少數群體）的美好。

主辦這項活動的暨大學生議會議長蔡欣原表示，透過這次性平日的活動，希望每一位同學都能成為多元性別平等的倡導者，在生活中遇到不同性別氣質、性傾向的人都能夠以尊重、理解與包容的態度對待。他也期許所有同學們可以像變裝皇后薔薇一樣，活出自己想要的樣子，即使不一樣也能有著很美的模樣。

參與講座的國際文教與比較教育系林雅凰同學有感而發的指出，藉由薔薇的生命故事，讓她重新思考自我價值和接受自己的獨特性，同時也因為這次講座讓她更深刻領悟到，每個人都應該勇敢地展現真實的自我，因為每個人都是獨一無二的美麗存在。

暨大校長武東星表示，適逢性別平等教育法實施20周年，這是一場別具意義與價值的講座，「性別平等」是當今社會的重要議題，大學作為教育機構，對於推動與落實性別平等教育責無旁貸。大學的使命不僅是傳授知識，更是要培養出具有社會責任感和正確價值觀的公民，而性別平等正是在教育過程中必須重視和推廣的價值觀之一。

暨大主任秘書曾永平進一步補充，暨大長期推動性別平權，除了與學生議會辦理性平講座提升教職員生的性平意識之外，在校內不但設有性別友善廁所，對於弱勢學生每月還發放生理用品補助以促進月經平權的概念，也就是不論在校園硬體設備或性平意識的推廣，暨大以實際行動持續落實性別友善的校園。