中美洲經貿辦事處主任徐韶慧(右起)、醒吾科大旅運系主任黃明一、萬鈞旅行社許力曄資深副總經理及醒吾科大課外活動暨服務學習組組長張淳菡，為活動展開序幕。(照片/醒吾科技大學提供)

中美洲友邦「貝里斯胖卡餐車」搭載貝里斯創意料理前進北台灣18個景點，昨日駛進醒吾科大校園，適逢友善校園週，藉由美食外交讓更多人認識臺灣盟友之一「貝里斯」，體驗貝里斯獨特的美食饗宴與文化魅力。

貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處聯手打造的美食胖卡車，有搭配『貝里斯國民辣醬』的炒麵，或是加入『貝里斯可可醬』的巧克力鬆餅，以及使用『貝里斯可可』所調配的莓果茶，藉由美食體驗貝里斯的熱情！中美洲經貿辦事處主任徐韶慧表示，貝里斯胖卡餐車結合貝里斯與台灣在地飲食，其中貝里斯辣醬與臺灣炒麵十分合拍、淋上貝里斯可可醬的鬆餅以及可可莓果茶，都能完全呈現在地化新口味，讓大家更加認識貝里斯的特色。

醒吾科大旅運系主任黃明一強調，感謝中美洲經貿辦事處徐韶慧主任及萬鈞旅行社許力曄資深副總經理前來醒吾科大，醒吾科大有來自印尼、越南、菲律賓、日本及韓國等的國際生，藉由這次活動能讓學生了解更多不同的國家文化及美食，能增加學生國際觀及了解各國獨特美食及文化。

醒吾科大「友善校園」是以學生為中心、學校為本位，強調尊重、關懷、同理、包容及校園安全。醒吾科技大學課外活動暨服務學習組組長張淳菡表示，學校自成立以來一直秉持著友善與溫暖的校園理念，致力於打造一個安全、和諧、充滿愛與關懷的學習環境，今日旅運系藉由貝里斯胖卡餐車活動，為友善校園週帶來不少活力。

友善校園週有本校年度盛事「全校歌唱比賽決賽」及華語文中心為了外籍學生特別舉行的「華語文歌唱大賽」外，更結合了商管學院、性平委員會、學務處等，以不同形式及主題內容呈現，期許以活動、美食及遊戲，並透過實際行動，讓友善的種子在每一位師生的心中生根發芽。

醒吾科大旅運管理系擁有最先進的教學設備與環境，有「機場地勤模擬教室」、「航空模擬教室」、「郵輪巴士情境教室」及「實習旅行社教室」，並具有中日韓座艙長經驗的教師群，更有國外姊妹校的海外交流合作，將提升同學更多元的國際就業競爭力。