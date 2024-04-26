臺北市政府教育局致力發展智慧校園服務，在推出便利服務的同時也努力實現「2050淨零排放」目標，113年4月宣布與悠遊卡股份有限公司於「親師生平臺/酷課APP」合作推出「減碳存摺」服務，並推出系列活動，自113年4月起開始第一階段「早鳥授權抽好禮」活動。經家長填寫線上授權同意書，完成授權後，學生自113年5月1日起即可登入「親師生平臺/酷課APP」，還可參與獎勵品兌換活動。

另為鼓勵家長及學生一同響應，教育局將整合酷課APP獎勵機制，家長自即日起至113年4月30日前於酷課APP完成同意授權子女開通減碳存摺功能，即可達成第一階段早鳥授權任務，家長及子女均可獲得酷課APP的G寶石至獎勵商鋪兌換抽獎券及其他咖啡、蛋塔等下午茶兌換券，第二波5、6月將針對有減碳存摺的學生，與所屬社教機構合作推出更多元豐富的學習任務及獎勵內容，邀請親師生付出行動關懷地球。

鼓勵家長及學生一同響應，家長完成同意授權子女開通減碳存摺功能，即可兌換抽獎券及其他咖啡、蛋塔等下午茶兌換券。(圖片/臺北市政府教育局提供)

教育局表示，自109年率先推出校園繳費系統，110年推出「親師生平臺/酷課APP」整合多元e化服務（如線上請假、回條調查表等）讓校園行政減少大量紙張印製時，酷課APP就已成為校園減碳幫手，本次推出「減碳存摺」服務讓環境教育融入學生日常生活，亦鼓勵教師將減碳存摺功能與教學結合，養成學生日常減碳意識，一起為地球的未來努力！