為支持身心障礙幼兒在普通班的學習與生活，教育部國教署112學年度持續推動「集中式特教班融合教育試辦計畫」，並辦理南投縣（中區）及新北市（北區）2場分享會，藉由教保服務人員、特教教師的經驗交流，以凝聚融合教育的共識。北區分享會將於6月1日於新北市中和國小辦理，報名期間自5月1至15日止，更多資訊可至「全國特殊教育資訊網」（https://special.moe.gov.tw/study.php）瀏覽。

國教署說明，自109學年度起，鼓勵設有集中式特教班的公立幼兒園申請集中式特教班融合教育試辦計畫，透過具有學前特教專長的教授入園輔導，協助教保服務人員、特教教師、特教相關專業人員及助理人員團隊合作，調整普通班的課程教學及環境，提供身心障礙幼兒適性化、個別化協助，讓普、特生一起學習，達到有效融合，截至112學年度已累計9縣（市）18園參與試辦。

同時規劃分享會，邀請第一線教師經驗交流。其中中區分享會邀請與會者參觀南投國小附幼的融合環境及活動、製作特殊開關及瞭解如何運用於融合生的學習上外，並安排蔡昆瀛教授、孫世恆副教授、張家瑞助理教授等3位輔導教授分享5所附幼的輔導成果，看見園內師長們透過圖片兌換溝通系統（PECS），讓無口語的融合生學習主動表達需求，與同儕、成人建立良性互動，在校內外活動中逐漸發揮潛能，讓學校、家庭、社區的每位參與者，都感受到融合的力量。

北區分享會將於6月1日在新北市中和國小辦理，邀請王天苗教授、鄭麗月教授、柯秋雪副教授等3位輔導教授，以及樟樹附幼、中和附幼及瑞芳附幼等3園介紹不同的融合模式。

國教署表示，中央及地方政府將共同努力投注學前特教相關資源，建構符合身心障礙者權利公約（CRPD）融合教育精神的支持系統，營造對普、特師生均友善的融合場域。