玄奘大學2024浴佛祈福大典，1日上午於玄奘大學圖資大樓一樓大堂盛大舉行，到場師生與來賓約3千人。本次浴佛大典展現跨國、多元佛教文化風貌，結合教育、藝術、科技、環保規劃國際文化十大活動。風格獨樹一幟，展現跨國、多元佛教文化風貌。

開幕式前，由該校親善團，來自台灣、馬來西亞、香港、墨西哥、越南、印度、緬甸、印尼的學生代表，穿上西裝旗袍，以優雅姿儀迎接貴賓。接著，由玄奘宗教系曾蘭香同學帶領鼓團，為本次大會帶來舞龍舞獅之瑞獻助慶，甚有熱場暖身效應。

開幕式先推出鳴磬祈福儀式，由台灣佛教總會理事長宏安老法師敲三聲大磬，揭開本次浴佛祈福大典的儀式。磬聲第一響，祈請佛陀護佑，祝願玄奘大學永續運轉，校運昌隆。磬聲第二響，祈請佛陀護佑，祝願與會長老、法師、各界貴賓，以及與會大眾、玄奘大學全體教職員生，身心康泰，六時吉祥。磬聲第三響，祈請佛陀護佑，祝願香山區民，新竹市民及全國民眾，天下蒼生，身心康泰，六時吉祥。

XR科技體驗-「向佛陀獻花」。(照片/玄奘大學提供)

接著由中華民國國際藏傳佛教研究會十位藏傳佛教法師前導，以法螺、長角號、哨吶（藏語：甲鈐）、銅鑔鑼等四種法器，為本次大會開幕帶來莊嚴隆重的「梵樂祈福」。場內大眾跟著莊嚴的法師行伍，移駕到圖資大樓外，共同參與開幕。此時，主辦單位首長率同各界貴賓、校內一級主管，隨著司儀的口令，一同以「天女散花」的新穎泡泡機，按出五彩繽紛的泡泡，展開典禮序幕。

開幕完畢，大眾隨著七位藏傳佛教法師的莊嚴梵樂回到會場。唱完佛寶歌，接著由玄奘大學校宗教研究所的藏僧（格西與堪布）同學以及菩提樂林佛學會五位藏僧，呈現藏傳佛教「金剛舞」以祈福，祝禱國運昌隆、世界和平，佛日增輝，法輪常轉。接著由大同世界慈善會演出精彩的「千手觀音敦煌舞（孔雀舞蹈）、印度寶來屋舞蹈（時裝走秀）。

主辦單位首長與貴賓致詞後，致贈感謝狀給支持獲贊助本次浴佛大典的校內外團體，緊接著，進入漢傳佛教浴佛與佛前大供儀式。午供之後，大眾依序浴佛，共同禮讚諸佛之功德，淨化身心之塵垢，向佛陀獻上最誠摯的心，與大眾分享最喜悅法食。浴佛大典圓滿，大眾享受豐盛美味的午餐。學生們則繼續推出下午場的四項（街舞、國術表演、印度舞、吉他演奏）藝文表演。

浴佛儀式。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學以學生、系友中的佛教人才，推出金剛舞、千手觀音等節目暖場，再以三大傳承莊嚴溫馨的跨法脈誦經節目共同祈福，學生社團也推出街舞、印度舞、國術表演、吉他演奏等藝文表演。這種別出新裁的浴佛大典，無論是在台灣佛教界，還是台灣高等教育學府，都算是絕無僅有的一大特色！

本次與會貴賓有新竹邱臣遠副市長、鄭正鈐立法委員、達賴喇嘛西藏宗教基金會格桑堅參（Kelsang Gyaltsen Bawa）董事長、新竹市衛生局陳厚全局長、新竹市政府民政處施淑婷處長、宗教禮儀課黃忠議課長、新竹市陳啟源議員等出席本次大會活動，這使得本次浴佛大典帶來了國際文化交流的特殊氣氛。

本次參與浴佛活動的校內外來賓，參加人數已是歷屆之最。新竹市佛教會、佛教弘誓學院與慈濟慈濟新竹聯絡處提供各色餐點，供應約計3000人之到場師生與各界嘉賓。