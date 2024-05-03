為辦理星雲大師相關著作、影音、圖像、文獻等資料之數位化保存及研究發展，日前，佛光山文教基金會執行長暨佛陀紀念館館長如常法師，與佛光大學何卓飛校長，簽約促成「星雲大師數位人文研究發展中心」。

佛光大學各級主管與佛光山法師等約30名嘉賓受邀觀禮。（照片/佛光大學提供）

今(2)日於佛光大學正式成立「星雲大師數位人文研究發展中心」，以進行佛教文物資料之數位典藏及開放取用，並且邀請前國家圖書館館長曾淑賢擔任中心主任，將積極推動國內外佛教數位人文之學術交流合作，促進人間佛教理念實踐和研究成果之傳布。由佛光山文教基金會執行長如常法師、佛光大學校長何卓飛共同揭牌，星雲大師數位人文研究發展中心主任曾淑賢主持。國立宜蘭大學校長吳柏青、佛光大學副校長傅昭銘、興學功德主林啟嵩與司美惠伉儷、佛光大學各級主管與佛光山法師等約30名嘉賓受邀觀禮。

邀請前國家圖書館館長曾淑賢擔任中心主任，將積極推動國內外佛教數位人文之學術交流合作，促進人間佛教理念實踐和研究成果之傳布。（照片/佛光大學提供）

「星雲大師數位人文研究發展中心」設於佛光大學，由國家圖書館前館長曾淑賢擔任主任，未來會把創辦人星雲大師的文字圖像等資料，進行文物資料之數位典藏工作、建置文物資料之數位保存機制、整合國內外佛教學術文獻資料、進行星雲大師文物文獻數位資源之詮釋著錄、傳播般若智慧及共享資訊資源、啟動查詢利用及授權運用機制、推動佛教數位人文之交流合作，並且積極培養佛教數位人文之研究人才。

何卓飛校長表示，中心在佛光大學正可充分利用學術資源，成為向世界發展人間佛教學術研究與交流的基地，並可藉此建立大學特色。人文數位平台的建置，有賴身為此領域前輩的曾主任，「她是佛光大學的寶藏人才！」並指示學校各單位有責任全力支持中心的運作。

執行長如常法師指出，佛光山文教基金會自星雲大師創辦以來，陸續成立佛光大學等各級教育機構，推動許多學術活動。中心設址佛光大學，是為回饋大師在臺灣的弘法起點——宜蘭，而宜蘭更有距離首都近的地利之便。中心禮請剛從國家圖書館館長一職榮休的曾淑賢女士擔任主任，是因大師晚年最重要的著述都在曾前館長支持下於國家圖書館發表，雙方歷經多年合作，對前館長的見識、能力與器度深為感佩，不惜三顧茅廬邀請曾前館長擔任中心主任。最後期許，「藉由中心的成立，讓宜蘭成為將平安幸福照亮世界五大洲的基地！」

曾淑賢主任表示，過去在國家圖書館推動業務時，跟佛光大學諸位師長建立了情誼。此次赴任新崗位，備受很高的期許，受到校內各單位與佛光山法師的很多幫助，因此懷著惶恐戒慎之心，願於大師的資料整理與數位典藏工作上貢獻所長，促進史料的永久保存和研究，拓展學術交流和國際合作。中心也盼與各科系合作，「星雲大師數位人文研究發展中心，乃是大家的中心，是佛光山的中心，有賴眾人之力方能發揮影響力。」

在數位發展的時代裡，利用網路串連起資訊與知識，期待「星雲大師數位人文研究發展中心」透過數位科技的系統建置，讓星雲大師的思想傳播更為浩瀚。