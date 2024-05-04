2024年5月4日至5日，第7屆亞太社會創新高峰會以「韌性亞洲」為主題，在國立暨南國際大學舉辦為期2天的國際研討與交流會。高峰會邀請13個國家來自產、官、學、社各界上百位講者，就環境、經濟、社會文化等層面，共規劃22場平行論壇、2場宗教社會創新圓桌論壇及1場減塑工作坊。高峰會由行政院院長陳建仁開幕，考試院院長黃榮村、前中研院李遠哲院長、經濟部長王美花、政務委員林萬億、立法委員羅美玲、監察委員紀惠容以及地方首長等貴賓均親臨與會。

由暨大原、漢、港、馬、印、以及巴拉圭的學生所組成，代表南島文化的甘美朗跨界樂團拉開序幕。行政院長陳建仁致詞時指出，台灣經歷921、2016年0206台南震災、今年0403花蓮震災等災難，都能展現韌性，越來越能適應這些災害的衝擊，最重要的是大家要共同合作。他認為我們從災難中學習，實際上，社會創新最重要的就是怎麼樣從草根的力量，大家結合在一起，然後大家願意為故鄉、為這個社會、為這個國家，甚至為這個區域做更好的保護。曾經擔任「行政院921震災災後重建推動委員會」執行長，現任考試院院長黃榮村，在悠揚的音樂中引用愛爾蘭詩人葉慈《航向拜占庭》的詩句：「我飄洋過海，來到聖城拜占庭，希望在熊熊聖火中，能夠對著聖城的朋友吟唱過往、當下、與未來」。黃院長表示，921地震時，他在埔里看到台灣民間所展現出來的強大韌性與活力，他希望埔里能扮演好「聖城」的角色，成為台灣的希望。

而擔任首位演講嘉賓的前中央研究院李遠哲院長則以「從韌性邁向永續的進程」為題發表演講。一開始他便以幽默的「諧音梗」表示，現今的世界比較常見的不是韌性，而是人們的「任性」。他引用希拉蕊·克林頓所提出有關「社區的重要性」來強調，隨著世界許多地區變得都市化，傳統家庭價值越來越不切實際，我們需要一個強大且健康的社區來撫養我們的孩子。他更進一步地闡釋，面對光害、氣溫上升與二氧化碳排放所導致的溫室效應、以及極端氣候的威脅，我們只剩下8、9年的時間，我們不能讓地球繼續超載下去，他提醒：人類應該立即覺醒，承認人類在地球上的生活已遠遠超越了地球的負荷，否則只會走入滅亡之途。末了院長更語重心長地提出4點勉勵與建議：1.與所有的人類攜手並進2. 重新崇尚節儉的美德。3. 不盲目地促進消費，不再盲目地從事破壞性的大建設。3. 打造更合理的社會組織。4. 經由科學與教育的提升，讓我們回歸大自然的懷抱。

Bye Bye塑膠袋創辦人梅拉蒂(Melati)12歲即關注峇里島的塑膠垃圾議題，自創辦“ 再見塑料袋”(Bye Bye Plastics Bags)她認為每一個人都可成為改變的關鍵力量。(照片/國立暨南國際大學提供)

作為地主的暨南國際大學校長武東星引用Bye Bye塑膠袋創辦人梅拉蒂(Melati)的話，他認為每一個人都可以是夢想自造家(Changemaker)，對於環境友善的想法與作為，都必須要真實地落實在生活中，並影響他人。他鼓勵學生勇於創新、並有勇氣承擔例如，溫室氣體排放、全球減塑、農業溯源低碳韌性……等議題，為永續的環境與社會做出具體貢獻。