玄奘大學師生團隊於母親節前夕 (5月4、5日兩天) 再度於新埔「潘屋」舉辦第二屆「好玄學園祭-大手牽小手」系列活動，讓參與的在地媽媽們身心靈都美。

母親節即將到臨，玄奘大學結合藝術設計學院、時尚、社工、餐飲、大傳等學系師生專業，以「好玄學園祭-大手牽小手」為名規劃系列活動，照顧地方媽媽們的身心靈。系列活動包括「媽媽沙龍照/服裝扮妝」由玄大時尚系黃奎祐老師領軍，現場準備了玄大應日系所提供繽紛花色的日式浴衣、傳統中式旗袍，搭配專業梳化團隊與拍貼機，以百年潘家古宅為背景，為辛苦的媽媽們拍下最美麗最有特色的沙龍照。

玄大「好玄學園祭-大手牽小手」現場攤位與參與民眾。(照片/玄奘大學提供)

活動提供耳絡醫學保健調理，讓辛苦的媽媽紓壓放鬆。

社工系何慧卿教授帶領學生策畫「新埔 新新女聲特展」，展覽展現師生長年訪談社區媽媽的故事，傳達出社區的女性故事，讓觀展民眾體會到客家媽媽的堅毅美麗。展覽也結合教育部性別主流化精神，展現性別關懷力、介紹保護安置受暴婦女的善牧基金會，更與新竹縣婦女福利服務中心合作推廣新埔女路遊程。婦女福利服務中心更於現場攤位舉辦趣味活動，向民眾推廣性平觀念，獲得熱烈迴響。

展覽訪談主角社區媽們在「新埔 新新女聲特展」前合影。(照片/玄奘大學提供)

園藝師洪杰愷「媽媽下午茶及香草體驗」活動邀請民眾來場療癒午茶。(照片/玄奘大學提供)

除了沙龍照體驗、展覽之外，現場還有耳絡醫學保健調理、媽媽下午茶及香草體驗、玄大創新創業教育計畫育成團隊及玄大瘋弦吉他社、匯武國術社社團和校外合作夥伴，共計22組攤位，帶來創意手作工坊、特色美食饗宴，讓平常辛苦忙碌的媽媽們可以悠閒逛逛園遊會，做耳絡調理、喝個療癒午茶。

「媽媽沙龍照/服裝扮妝」搭配拍貼機，參與民眾可以將紀念照片洗出來帶回家。(照片/玄奘大學提供)

蘇金子小姐穿著傳統中式旗袍、劉軒如小姐穿著玄大應日系浴衣，在百年古宅潘屋留下最美麗又有特色。(照片/玄奘大學提供)

蘇金子小姐穿著傳統中式旗袍、劉軒如小姐穿著玄大應日系浴衣，在百年古宅潘屋留下最美麗又有特色。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學USR計畫「新埔旱坑柿家創新永續計畫」計畫主持人謝明勳表示，「因為教育部 USR 計畫支持，百年古宅潘屋得以活化再利用，成為串聯各界資源活絡新埔地區的據點，例如這次活動，結合社區參與、新埔當地照海華德福學校木工文創成果、新星國小樂樂棒球隊前進全國賽募資、新竹縣獻愛關懷協會獻愛樂團表演、以及在地劇團「哇哈哈劇團」魔術氣球表演、新竹縣婦女福利服務中心與善牧基金會的推廣活動，讓大學社會責任計畫充分活絡社區，為地方媽媽慶祝母親節，讓在地媽媽們身心靈都美麗」。玄奘大學執行「新埔旱坑柿家創新永續計畫」即將邁入第二年，希望透過產業創新、場域活化、串聯資源，打造新新埔幸福農村典範。