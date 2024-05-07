義守大學「觀光餐旅學院」廚藝暨美食學學系大四學生，在畢業前為了替自己留下一個最有意義的畢業禮物，他們前往慈濟台南善化園區參加義賣活動。團隊成員有本國籍學生以及越南、印尼籍的學生，他們以異國健康蔬食料理為主要販售美食，推出越式春捲、印尼沙嗲串、法式菌菇濃湯、原住民竹筒飯和墨西哥捲餅等，在活動現場大展廚藝，美味料理大受好評。

廚藝系團隊由本國籍學生邱文榆、顧云婷、謝佳明，以及來自越南的黎文城、印尼的陳妍秀組成，在老師黃啓恩帶領下端出一道又一道的美食。其中，謝佳明本身是布農族的原民生，他運用在學校所學的廚藝詮釋原民美食的好滋味，讓現場的民眾品嚐到原住民竹筒飯；另外，黎文城以家鄉料理越式春捲襲捲眾人的味蕾，有民眾表示素食的越式春捲完全不輸葷食的口感，黎文城指出可以將越南飲食文化與自己專業結合，透過義賣方式交流美食，這是一次很棒的經驗。

來自印尼的陳妍秀也表示，以蔬食結合家鄉的印尼沙嗲串，不只是大學四年的學習成果驗收外，販售時與消費者互動的過程，都是未來進入職場會面對的狀況，這就是走出教室最大的收穫。本國籍學生邱文榆指出，這次活動是全新的體驗，從備料到烹調再到販售過程，都需要團隊共同討論以及花心思規劃，非常感謝學校和慈濟能給予機會參與。另一位學生顧云婷說，兩天的義賣活動很充實，在緊湊的節奏與團隊合作下，大家分工合作，即使很辛苦卻充滿不少的歡樂回憶與經驗。

廚藝系老師黃啓恩表示，特別感謝慈濟臺南曾文區和善化區志工們的邀請，讓廚藝系的學生在畢業前有機會參與這次活動，真正落實學以致用，將大學四年所學知識與經驗，用行動去創造愛心，為自己的畢業旅程累積祝福，更感謝前來消費的民眾支持，透過產品銷售量及當下的品嚐心得回饋，讓學生們知道自己是有能力將所學專業為社會投入心力。義守大學創造平台與鏈結資源，帶領學子走出教室，在每一次的體驗與發揮中，奠定堅強實力，成就未來更好的自己。