東海大學雙喜臨門！教育部日前公布最新公費留考錄取名單，東海大學政治系畢業生李冠霖，以及外文系畢業生劉子瑜，紛紛以高分取得錄取政治學群和藝術學群攻讀海外博士學位的入場券，即將赴英國伯明罕大學和英國曼徹斯特大學攻讀博士學位，東海大學表示，東海培育出14位中研院院士，以及多位外交官、政治人物，多數亦是取得公費留考出國，具有優良的傳統。

教育部不久前公布113年公費留學率取名單，今年共計有19個學群、92個應考學門的公費留學獎助名額，以鼓勵優秀的學生以公費赴海外留學。美國基督教亞洲聯合董事會創辦的東海大學，創校69至今培育不少赴海外留學的傑出校友，外文系、政治系、建築系、音樂系、管理學院等系所，迄今每年皆有今赴哈佛、麻省理工學院、哥倫比亞大學、英國政經學院攻讀的畢業生，此外，今年報佳音更有政治系和外文系畢業生考取教育部的公費留考。

美國基督教亞洲聯合董事會創辦的東海大學，創校69至今培育不少赴海外留學的傑出校友，外文系、政治系、建築系、音樂系、管理學院等系所。(照片/東海大學提供)

甫率取公費留考政治組的東海政治系畢業生李冠霖，是在大學畢業後赴英國伯明罕大學攻讀碩士學位，熱衷國際關係研究的他，去年更在東海政治系副教授林子立的鼓勵與協助下決定繼續攻讀博士學位，林子立教授當年也是以東海大學畢業生考取公費留考赴英國伯明罕攻讀博士學位，他以自身的經驗協助李冠霖取得公費留考，對於自己的學生能到母校伯明罕大學攻讀博士感到肯定。政治系主任王啟明指出，政治系多年來除了多位優秀校友考取公費留考外，更是外交官與政治人物的搖籃，包括現任現任大使王翼龍、牟華偉，前大使田弘茂、朱玉鳳，前立法院長游錫堃、現任監委范巽綠、彰化縣長王惠美、立法委員李柏毅都是東海政治系系友。

東海外文系的劉子瑜也是在大學畢業後先赴瑞典Uppsala大學攻讀文化遺產與永續相關專業，回台進入台北士林科教館工作後再報考公費留考，即將赴英國曼徹斯特大學攻讀博物館管理博士學位，她表示，東海外文提供相當扎實的課程，讓她能培養更高階的外語能力。東海外文系畢業的前大使朱玉鳳，是東海政治系轉外語系的轉系生，也因此同時擁有政治和外文的，她相當肯定東海文系的課程，中研院院士于君方、中研院院士林南、中研院院士孫康宜、中研院所長靖獻外交部常務次長藍智民、前外交官黃旭甫都是外文系傑出系友。