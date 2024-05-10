5月12日是國際護師節，義守大學「醫學院」護理學系在護師節前夕，舉辦第24屆加冠典禮，以「花和蝴蝶」為主題，蝴蝶象徵破繭後的新生，如同加冠的學生經歷考驗後，邁入下一個階段的新旅程，而花朵則象徵著生命的繁榮、希望和愛，祝福加冠生如同花朵，在面對風雨後依然綻放並勇敢的面對困難。在典禮上，由老師親手為130位來自「護理學系」、「護理學系原住民專班」以及「學士後護理學系」等學生戴上護師帽及聽診器，秉持南丁格爾的精神，成為點亮病人在面對困境時的明燈。

師長親手為學生們戴上護師帽及聽診器，代表學生將從課堂邁向醫院實習，成為醫療生力。（照片/義守大學提供）

典禮中學生手拿閃爍的燭光燈，全體合唱《我還沒有做好被打倒的準備》和《天空沒有極限》歌曲，致敬每一位醫療人員。受邀出席的義大醫院護理部部長陳杏娥感動的表示，經過加冠儀式後，這群莘莘學子都將成為學校所屬集團內義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院的得力夥伴，一起為臺灣的護理產業投入心力。義守大學醫學院院長林俊農鼓勵學子在實習期間以病人為師，累積經驗成為全方位且具有溫度的護理師。原民學院院長趙仁方說，期許學子結合專業所學回饋地方，發揮醫療專業深耕部落。

義守大學為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，同時又有集團完整醫療體系，教學資源深。（照片/義守大學提供）

擔任活動總召的護理系大三生王依嫻說，典禮寓意用心，佈置與主題環環相扣，從現場可以感受到振奮的護理精神，希望學弟妹們日後實習也能保持這樣的熱忱，莫忘初衷。護理系大二的李翊熏說，從學長姐的實習經驗分享與建議，希望自己未來在護理的學理、技術上能持續自我精進。學士後護理系一年級許家銓說，加冠典禮是人生另一種使命的開始，自己原本是理工男，在畢業服完兵役後成為半導體工程師，又擔任過許多職業，最後卻選擇護理這條路，加冠是一種使命與動力，期許自己未來能以更多專業回饋社會。

近年來在新冠肺炎疫情肆虐的情況下，仍有許多年輕學子堅定選擇護理師這條道路，成為社會大眾的健康守護者，優秀的護理專業人員成為國家社會穩定的重要力量。護理系主任黃瓊玉表示，義守大學不僅為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，同時擁有所屬集團醫療體系的強力後盾，期許學生通過護理專業訓練課程，將所學應用於實習場域並獲取更多實務經驗，成為醫療生力軍。