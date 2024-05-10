開南大學今（5/10）日與30所高中職簽訂策略聯盟，藉由雙方進行實質交流，共享教學研究及行政資源，協助學生多元適性發展，透過校際合作共同培育優秀人才，並強化學校與學生之國際競爭力，創造最佳的互惠雙贏模式。

桃園張善政市長、教育局劉仲成局長以及立法委員萬美玲祕書佀廣洋，一同見證開南大學與桃園各高中職成為伙伴關係。張善政表示，這些年開南大學努力執行ESG永續的議題和工作，是桃園市智慧永續城市的好夥伴。開南大學對日交流有成，包括有53所姐妹校，在校日籍生人數高達158位居全台第一。開南大學辦學用心，與時俱進提供給桃園在地學子優秀的學習環境，這是市府團隊就職中所提「好通勤、好工作、好就學、好生活」4大願景中，實踐「在地就學，幸福就業」，往前邁進一大步。

教育部鼓勵高中職與大學高等教育建立策略聯盟與教育夥伴關係，進行資源整合與共享。因應新課綱多元學習與彈性學習的挑戰，教育部積極透過優質且均質化的精進策略，大學與高中職校進行策略聯盟，除可透過大學協助提升高中職的教學品質，大學亦可藉此更加了解高中職需求，對大學校院的教學或學生學習有很大的助益，策略聯盟可收互蒙其利之效。

透過策略聯盟關係，可以讓各高中職學校了解學校的教育理念、培育目標及辦學績效。(照片/開南大學提供)

開南大學顏志光董事長表示，開南大學與桃園高中職校長共同完成簽署，象徵開南大學攜手高中職典範傳承、創新且教育合作的寓意，彼此共同為桃園學子建立的多元學習教育舞台。

開大林玥秀校長表示，開南大學致力讓桃園子弟具有國際化視野，讓學生們體驗外籍生眾多的優勢。因應台積電日本熊本廠擴建的新氣象，開大也推出半導體學程，培訓對晶元半導體產業有興趣的學生，畢業即參與台積電以及上百家上下游科技產業鏈。

開南大學以行動結盟高中職校，加碼提供桃園子弟每學期6000～8000的優渥獎學金，為桃園市留才、培育年輕學子。提供高中職學生多元學習的豐富資源，不論在師資、教學資源與人才培育都會有更緊密合作，為學生開創更多元的未來道路。