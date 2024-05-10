南華大學民族音樂學系於5月10日邀請臺北市立國樂團榮譽指揮暨藝術顧問，也是大陸國家一級指揮瞿春泉大師蒞校交流，當天由校長高俊雄率民音系主任馬銘輝副教授及系上老師接待及交流，期望能促成未來更密切的合作，並帶領民音系走向國際舞台。

指揮家瞿春泉蒞臨南華大學與民音系交流，並商討未來進一步的合作。（照片/南華大學提供）

南華大學校長高俊雄表示，早在2008年瞿春泉大師即擔任佛光山人間音緣梵樂團常任指揮，該團創辦人星雲大師，創團團長慈惠法師，在因緣俱足之下促成瞿春泉大師再訪本校。國樂大師瞿春泉長年活躍海內外，並經常至世界巡演，在兩岸四地人脈廣闊，跨足表演、作曲、指揮、教學，具深厚學養，且獲獎無數。在旅台及定居台灣期間，不僅大力推動本土創作，帶頭採集民間歌謠、將宗教梵音入國樂，讓聖俗同台、東西共融，引領國樂開枝散葉，對台灣國樂界有極大的貢獻，此次能夠邀請到指揮家瞿春泉蒞校與民音系交流，並商討未來進一步的合作，是非常難能可貴的因緣與機會。高俊雄說，雙方未來的交流合作，不僅能提升民音系學生專業的演奏能力，更能藉此落實星雲大師「以文化弘揚佛法」、「以音聲做佛事」之理念。

瞿春泉老師親自實際指導民音系國樂團，相信能大大提升學生的演奏能力。（照片/南華大學提供）

南華大學民族音樂學系主任馬銘輝指出，此次交流特別感謝瞿春泉老師親自實際指導民音系國樂團，相信能大大提升學生的演奏能力。此次交流更洽談有關民音系師生預計參加2025年「上海之春國際音樂節」演出之規劃。馬銘輝也提到，近年來，佛光山嘉義圓福寺舉辦的「佛誕音樂會」，民音系師生已是第三年與佛光山叢林學院梵唄讚頌團聯合演出，此次交流也談到明年的佛誕音樂會，期望能夠擴大舉辦，除能前進國家級音樂廳演出之外，更能到佛光山全球道場進行展演，讓民音系師生站穩國際舞台。

國際指揮大師瞿春泉表示，看了民音系學生的演奏，無論是團體或是個人，都有很好的潛力，也具備相當好的演奏特質，並以「台上一分鐘，台下十年功」，勉勵同學們要不斷精進磨練自己的演奏基本功，將中華藝術文化的底蘊紮根，未來在演奏上一定會更加有魅力。