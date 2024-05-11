南投縣偏鄉地區醫療人力嚴重不足始終難以改善，國立暨南國際大學於去年成立護理系與原住民族專班後，接續成立護理暨健康福祉學院，著手培育南投縣醫護人才。該校經濟系邱顯鴻副教授有感當前高科技醫療設備欠缺，因此促成國際扶輪3461地區與台中東友扶輪社的社友們，發揮扶輪精神慷慨募資價逾十萬美金的人工智慧醫療輔助系統給埔里基督教醫院，希望能夠有效提升大埔里地區的緊急醫療救護能量與急重症品質。

暨南國際大學經濟系副教授邱顯鴻指出，這項捐贈計畫為台中東友扶輪社社長廖紋志，以及3461地區總監楊金振的共同帶領支持下，總計匯集八個國內外贊助社、二個扶輪地區基金，以及17位個人贊助者的力量，捐贈智慧醫療領域的人工智慧影像判讀系統與急重症超音波設備給埔里基督教醫院，捐贈的醫療設備總價值約新台幣320萬元，藉此搭建最新科技與偏鄉醫療的橋樑。

捐贈計畫為台中東友扶輪社社長廖紋志，總計匯集八個國內外贊助社、二個扶輪地區基金，以及17位個人贊助者的力量，捐贈智慧醫療領域的人工智慧影像判讀系統與急重症超音波設備給埔里基督教醫院。(照片/國立暨南國際大學提供)

當前偏鄉地區醫療所面臨的一個重大難題，不只是緊急醫療資源嚴重不足，尤以急重症的快速研判及專業處理，例如：顱內出血、心肌梗塞、主動脈剝離等疾病，目前埔里地區醫院往往因缺乏相關的醫療設備及專業人力，因而失去搶救的先機。

邱顯鴻副教授說，這次台中東友扶輪社捐贈成功的智慧醫療設備是長佳智能科技開發的AI影像判讀輔助系統（包括骨齡、顱內出血、心電圖以及胸腔X光等四項服務），以及一部GE急重症超音波設備。這些全新的人工智慧影像輔助判讀系統的導入，將有助於強化埔里、魚池、國姓、水里、仁愛、信義等地區緊急醫療的能量，強化該地區的緊急醫療救護體系，特別是急重症的醫療能力，預計將受惠近16萬的泛大埔里地區居民。

暨大主任秘書曾永平同時也是台中東友扶輪社的社員，他表示國際扶輪社長期以關注國際醫療與人道議題，以終結小兒麻痺最為人津津樂道。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大主任秘書曾永平同時也是台中東友扶輪社的社員，他表示國際扶輪社長期以關注國際醫療與人道議題，以終結小兒麻痺最為人津津樂道。暨大與3461地區東友扶輪社從2017年在柬埔寨合作興建2000人的淨水設施開始，積極落實暨大作為在地大學的社會責任，主動引入資源協助在地產業或企業。

南投縣政府陳淑怡副局長表示樂見暨大藉由媒合台中東友扶輪社與埔里基督教醫院，協助將扶輪社擁有的資源投放到最欠缺智慧醫療設備的大埔里地區。暨南國際大學胡秀華副校長說，南投縣政府認同暨大人以國際思維在地實踐的理念，具體落實大學社會責任的積極表現，暨大希望透過與扶輪社的共同努力，能夠促成最新科技與偏鄉醫療的結合，進而有效提升偏鄉的緊急醫療救護能力及整體急重症醫療水準。