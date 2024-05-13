《2024年芒果要的就是你》實習活動報名通道已經開啟啦！推出至今詢問度一直居高不下。湖南廣電近年來製作許多優質且多元的節目，深受觀眾們的喜愛。而本次實習活動將通過海選的方式選出50位優秀的學員前往湖南衛視進行為期近一個月的實習。5月13日主辦單位來到台灣大學進行海選勝出分享，為有興趣的同學解惑。

台灣大學同學們專心聆聽說明會。（攝/李品臻）

台大生傳系林如森教授表示，這幾年都有他授課的學生到湖南衛視實習，在實習結束後，有的到上海騰訊工作的，也有考上北京電影學院和中國傳媒大學繼續就讀研究所，希望同學把握這次機會爭取到湖南衛視學習，拓展視野。

台灣大學政治系大二謝依澄(左)生傳系大三林臻(右) 。（攝/李品臻）

每年台大皆有來自各科系的學生積極參與，希望能有機會到湖南衛視實習。芒果TV製播的節目是許多同學休閒娛樂的首選，其中生傳系大三的林臻同學提到，對於湖南衛視自製的大型綜藝節目的策畫、發想、舞台設計都有極高的興趣，希望能透過這次的實習看到更多不一樣的東西，開拓自己的視野；而政治系大二謝依澄同學表示，自己雖然不是本科的學生，但為了能爭取這寶貴的機會，平時也會練習剪輯一些生活片段，並且深入了解歷年的資料及這次的活動簡章，希望能找到自己適合實習的職位，積極為海選準備

《芒果要的就是你》第七屆報名即日起至5月30日止，預計選出50名最優秀的學生前往湖南廣電集團進行為期近一個月的實習，報名資格：不限科系在學學生、研究生，擁有台灣身分證之台生、陸生、港澳生，有興趣者歡迎報名參與海選，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲專業查詢或私訊詢問。

活動簡章：https://drive.google.com/file/d/1ErbGRPxirYtk9DXlOio-xXY6wBbUi4CB/view?usp=sharing

報名連結：https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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