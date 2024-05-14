因應護士荒的窘境以及南投縣醫療資源嚴重欠缺而成立的國立暨南國際大學護理系，舉辦了首屆的護理系加冠典禮，埔里基督教醫院董事長、院長及護理師都聯袂出席，並親自為這一批護理界的新尖兵戴上象徵責任、承諾與使命的護士帽。埔里基督教醫院董事長的趙文崇醫師以「選擇成為一座橋」勉勵學生，暨大校長武東星希望第一屆的同學把握現在學習的時間，做學弟妹的榜樣，將來成為暨大的驕傲。

暨大護理系是去年在埔里基督教醫院的全力協助下成立，是南投縣境內第一個，也是唯一一個護理學系，除招收一般生外，還設立原住民專班，透過與埔里基督教醫院密切合作，希望培養在地與原鄉的優秀護理人才，這次受冠的47名學生便是暨大第一批將投入醫療場域實習的優秀學生。

埔里基督教醫院的護理師們都很期待能有暨大護理系這一批護理新尖兵，礙於必須堅守崗位而不克參加，但每個科別的護理長都錄製了一段影片來嘉勉這批即將投入護理界的新尖兵，現身說法以熱情感動了在場的每一位學生。也讓學生們理解到這是往前邁進的里程碑，鼓勵學生成為尊重生命價值的優秀護理師。

埔里基督教醫院董事長的趙文崇醫師分享自己從事醫療工作近50年的經驗，並以「選擇成為一座橋」勉勵學生，要成為病人的安慰，他很高興看到同學這一年的成長，走進會場時展現的沉穩、自信與活力，相信同學能創造自己生命的價值，成為分享愛的橋樑、病人的祝福。

埔基院長蘇世強則以「為愛多走一哩路」鼓勵學生，為病人多想一點、多做一點，雖然工作繁重，但常常記得多一點溫暖的笑容。他說自己40年前從醫時的第一分處方簽就是在護理師的協助下才順利開出的，希望同學不要小看自己的工作，加冠之後進入到實習階段，能與同學在專業學習上互相砥礪，經常討論，讓自己做的更好。

暨大校長武東星表示，護理系的設立是暨大大學社會責任的具體實踐，回憶護理系創系的艱辛，特別感謝埔基的大力協助才有今天的成果，學校承諾會持續給護理系最好的設備與場地，也相信國家會持續改善醫護的就業條件，希望第一屆的同學做為學弟妹的榜樣，將來成為暨大的驕傲。

加冠儀式的同時，受冠的學生齊聲宣誓南丁格爾誓言，由護理系的師長們親自為每一位學生加冠(男生佩戴聽診器)，並透過傳光儀式，象徵學生將傳承師長們傳授的護理知識與經驗，以及愛與關懷的態度，進入臨床實習，同時也能將愛眾人的心傳給人，許多觀禮的家長看到孩子的成長也感動得眼眶泛淚。