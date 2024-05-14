健行科大昨天辦理2024國際嘉年華-多元文化美食嗨森日活動，從最貼近人心挑動味蕾的「飲食」活動來探索校園多元文化特色，整合越南、印尼、泰國、馬來西亞、法國等多國元素，規劃異國美食攤位及精彩表演，現場傳來動人的異國音樂及家鄉的味道。在音樂和美食拉近彼此距離的同時，藉由學生們穿著體驗異國服飾傳達多元文化意涵，增進本地生與境外生彼此的認識與包容，是健行科大一直以來推動的校園關懷與互助，建立共融友善的幸福學習環境。

校園異國風采在印尼傳統舞蹈表演下拉開序幕，現場有15個不同文化特色的攤位，包括越南師長的越南麵包、印尼學生的炸香蕉小點、泰國食品、馬來西亞手做花藝、峇里島風情服飾、法式點心多元又有趣，僑外生們都很高興參加這次國際嘉年華活動親身介紹並展現家鄉特色。

活動攤位展示越南當地小吃。(照片/健行科技大學提供)

健行科大配合政府新南向政策，目前已有千名外籍學生在校園內求學，同學們皆是在辛苦的離鄉背井，獨自來到台灣求學，個個在健行科大受到良好的照顧。校內舉辦異國風情活動，攤位攞滿當地美食與裝飾，加上應景活動，讓台灣學生們直呼秒出國感受到南島風情氣氛。

校園舉辦國際嘉年華活動，正是學校推動多元文化交融的成果，透過語言交流及文化認識，讓留學生活更豐富且更具意義，促進師生拓展更廣闊的國際視野。