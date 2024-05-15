全臺影視和動畫學系學生的重要競賽「青春影展」，近期公布今年入圍名單，義守大學「傳播與設計學院」文創傳播與設計碩士班學生蘇智雄以《馬來亞虎》，從36校、267件作品中脫穎而出，成為入圍32部影片的其中一部。來自馬來西亞的蘇智雄以家鄉原生種老虎的故事，隱喻父子親情困境，相當出色，深受評審青睞。《馬來亞虎》不但獲得青春影展肯定，同時也與另一部由影視系學生吳俊翰執導的短片《蚵仔》，一同在公視學生劇展首播。

目前是傳設學院碩士生的蘇智雄，從馬來西亞來到義守大學影視系就讀，一路唸到碩士班，蘇智雄當初在構思《馬來亞虎》的劇本時，正好遇上疫情最堅困的時刻，加上當時奶奶離開，無法返鄉奔喪的他，只能藉電話與父親聯絡，一來一回間的父子聯繫，深陷思鄉之愁的蘇智雄，因此開啟《馬來亞虎》的創作之路。蘇智雄以懸疑敘事和奇幻風格呈現異鄉遊子對於家鄉思念的痛苦，將情感全寄託於劇本中，把自己所面臨的問題，由電影創作來與自我內心和解。

對於入圍青春影展的肯定，蘇智雄表示很開心，因為這是《馬來亞虎》首播之後的第一個影展，入圍就是最棒的鼓勵。蘇智雄更希望將《馬來亞虎》，送給所有在臺求學的馬來西亞學子，因為在異地求學的學生，都會面臨不同的挑戰，希望這部短片可以為大馬境外生帶來正能量。《馬來亞虎》除了獲得青春影展肯定，同時也在公視學生劇展播出；而另一部也在公視劇展播出的短片《蚵仔》，故事以一對父子受困於一場船難為故事主軸，是由馬來西亞學生吳俊翰編導，劇情同樣以父子情感為創作靈感，並巧妙結合吳俊翰大二時期曾參與採收蚵仔的打工經驗，刻畫出父子間深厚的感情。

影視系馬來西亞學生吳俊翰(左)編導的短片《蚵仔》，獲得公視劇展播出。(照片/義守大學提供)

義守大學影視系自2011年創設以來，多次在影視比賽中嶄露頭角，包括金穗獎、公共電視學生劇展、高雄拍，以及台北電影獎等，加上臺灣的影視環境和創作質量在亞洲深具雄厚實力，因此義守大學成為許多大馬學子前來求學的首選之一；強調實務操作，提供學子多元產學合作實戰機會，影視系「做中學，學中做」的教育理念，不僅豐富專業素養，也讓學生提早接觸到職場挑戰，成為即戰力。