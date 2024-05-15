為營造校園優質語文學風，教育部國教署委託國立中山大學附中辦理「113年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽」，參賽作品以112年6月2日至113年6月4日期間出版的校刊為主，分為競賽類及觀摩類，自5月15日至6月4日止開放申請，歡迎踴躍報名。更多詳細資訊可至國立中山附中網站「專案計畫區」內「113年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽」專頁公告參考（https://kkshnsysu.my.canva.site/）。

國教署說明，本競賽的參賽刊物，各類別每校限1件，「競賽類」包含：書刊、報紙及電子刊物等類型；「觀摩類」包含：特殊教育學校及刊物編輯者為學校師長（內容以學生文藝創作為主軸）類型。競賽團體獎項設有金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作，將依據參賽件數決定各獎項數量，頒發學校獎牌1面、禮卷新臺幣1,000至6,000元、指導教師及學生每人獎狀1紙；個人獎分為文編獎與美編獎，頒發每人獎狀1紙。

另為鼓勵學生出版校園紙本刊物，國教署更辦理「113年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費補助計畫」，針對校園紙本刊物進行補助，113年度計補助129間學校，總補助金額新臺幣315萬9,425元，提供學校更多的支持及資源。

國教署說明，該計畫目的為提升學生語文能力，以及激發文藝創作與編輯創意等能力，並培養團隊精神及合作學習，也希望藉由校刊競賽與觀摩會，達到校際間交流與提升刊物水準成果，讓藝文風氣持續在校園中發酵並深耕。