佛光大學辦學備受各界肯定，為感念十方信眾護持，佛大將農曆4月8日佛誕日訂為校慶日，也是全國唯一以農曆作為校慶日的學校。5月15日為佛光大學24周年校慶，迎來多場的校慶系列活動，包含佛誕節浴佛園遊會、校慶典禮、全國率先啟動校內機車道路駕駛模擬器、優秀教師、學生等表揚等活動。

24周年校慶暨佛誕節園遊會，在雲起樓歡喜登場，由佛光山蘭陽別院住持妙勤法師為浴佛祈福法會主法，並帶領佛光大學何卓飛校長及一級主管與師長、學生，以及佛光山系統大學總校長楊朝祥、國際佛光會中華總會陳林泉理事等佛光人，齊心宣讀「為世界和平祈願文」。師生們也一起參加浴佛儀式，幫小太子沐浴，供佛禮佛，希望借此為大眾開啟自性光明之光，洗滌煩惱帶來的困苦，讓祥和與歡喜充滿人間。

妙勤法師特別跟大家分享佛教教主釋迦摩尼佛的故事，而佛教教主證得佛果一手指天一手指地，天上天下唯我獨尊的形象，代表著每個人都有清淨平等的佛性。悉達多太子的手勢維持兩千多年，屹立不搖，告訴大家要有清淨自在的佛性，要自覺、覺他、覺行圓滿，相信人人都可以悟得真理。星雲大師透過教育將佛法傳播到全世界，而大家也要秉持著三好四給的理念辦學，讓一切圓滿有意義，佛光普照滿天下。

佛光大學佛誕節園遊會現場由宜蘭區佛教團體共同準備28個攤位，宜蘭佛教會、慈惠禪寺、頭城善惠寺、菩提寺、圓明寺、幸夫愛兒園、1953歌詠隊，及佛光山在宜蘭區的個別分院僧信，現場數千人共襄盛舉！佛誕節園遊會中，用心準備數千份的餐點與佛光大學的師生結緣分享。佛大學生也積極投入校慶，包含佛教學系箏樂團、三好學社、22屆學生會、合唱團等，而學生會會長黎柏毅帶領第22屆學生會集體幹部，積極投入事前準備工作，熱情迎接佛光人的到來。

佛光大學何卓飛校長表示，佛大的學生不因家庭經濟因素，可以透過教育翻轉人生，佛大能擁有今天這樣成功的教育發展，要感念佛祖的教育慈悲、感念星雲大師的教育慈悲、感念功德主的教育慈悲。因此在佛光大學校內透過佛光山蘭陽別院所主法的浴佛祈福儀式，慶祝佛陀生日，也讓全校師生都能更清楚校慶日與佛誕節的連結，學習感恩、洗滌心靈、法喜充滿。