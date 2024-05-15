為增進學生餐旅實務技能暨國際視野之開展，健行科技大學餐旅管理系在今日舉辦國際文化交流系列活動，繼義大利廚藝展演之後，本次廚藝展演主題為「日本料理廚藝展演講座-進入會席料理的殿堂」。

本次廚藝展演邀請到健行科大日本實習合作飯店KPG HOTEL&RESORTふふ熱海的料理長神山亮師傅，為學生展演日本會席料理（宴席料理的一種）中的三道料理。在傳統日本料理中，會席料理為現今普遍性最高、相對大眾化的宴席料理，最基本的會席料理包括下酒前菜、湯品、生魚片、燉煮料理、燒烤料理、油炸料理、蒸煮料理、醋漬料理、米飯、味噌湯、醬菜、水果及點心。

本次廚藝展演為前菜、生魚片、蒸飯等三道料理，此三道料理不僅精緻而且相當費工，光是食材即多達40多項。此外，為了展現具日本風格的擺盤技巧，還特別搭配空運來台、造型多樣化的器皿，營造日式典雅風格。展演現場氣氛熱絡，見習的學子眼見大開，都表示不僅見識到大師的風範與精湛的廚藝，更深切體會到登錄為世界遺產的「和食」其博大精深的特色。

本次活動的日本合作實習飯店KPG HOTEL &RESORT，隸屬於KATO PLEASURE GROUP（カトープレジャーグループ），旗下飯店屬於SMALL LUXURY RESORT，一泊二食的高級小型奢華渡假村，大約一個月即更換一次菜單。做為ふふ熱海料理長的神山亮師傅，業界經歷長達30年，在每月更換菜單的壓力與挑戰下，不斷惕勵自我精進技藝，更養成一批追逐料理長廚藝的神山粉絲。健行科大與該集團合作已逾6年，前後計有34名學生遠赴日本該集團旗下飯店實習。

餐旅系楊舒涵主任表示，學校每年持續邀請不同國家的主廚至校展演，藉此拓展學生視野，同時也能達到國際文化交流的機會。餐旅系教授廚藝的黃經典老師也提到，為增進學生實務經驗，特別找大四學生許以柔等4位同學負責協助本次示範教學的前置作業，近距離感受大師級的廚藝指導，學生們直呼大開眼界。