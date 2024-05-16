佛光大學傳播學系黃文龍老師擔任導演的紀錄式勵志微電影《綻放視界 真心的誓言》，在今年第57屆休士頓國際影展（WorldFest - Houston International Film）官方網站得獎公告，榮獲家庭孩童類短片銀獎肯定！

而黃文龍老師的作品《綻放視界 真心的誓言》已經第三次獲得國際大獎，包含之前的第16屆潮人電影獎（INFLUX Film Awards Season 16）獲得最佳國際影片大獎，以及國際金勳章影片競賽（ACCOLADE GLOBAL FILM Competition）榮獲最佳電影配樂，今年再次接獲第三個國際級別影音競賽獎項肯定，獲休士頓國際影獎家庭孩童類-短片銀獎！

《綻放視界 真心的誓言》以真實故事為基礎，講述一位視障朋友在面對困難和挑戰時如何堅持不懈，故事主軸呈現他與妻子一路相扶相持，最終克服逆境，揮灑出自己的亮彩人生。黃文龍老師在本片採用紀錄片形式呈現，結合部分劇情演出還原過往景況，其中在演員的選角部分，更挑戰讓本片故事原角色夫妻二人直接擔綱本片男女主角。

黃文龍老師表示，這支影片的演員沒有接受過專業的表演訓練，特別是男主角本身還是一位視覺障礙的朋友，本來在演出指導的部分我也認為這是一個很大的挑戰，但是正式開演後， 演員的狀況無論是在受訪或是劇情演出的部分，都讓他很驚艷，特別是男主角誠摯的演技跟展現出的生命力與夫妻二人彼此的扶持過程感人情節，透過深刻的情感表現與建立在真實基礎的故事情節。黃文龍老師認為是這部微電影可以引發觀眾的共鳴，並在競賽中脫穎而出的重要因素。

本片的獲獎不僅是對導演和演員的肯定，也是對整個團隊的努力和付出的認可，製作團隊希望通過這部影片可以傳達出一個重要的信息，那就是無論遇到多大的困難，只要堅持努力，就一定能夠克服困難，實現自己的夢想。

對於《綻放視界 真心的誓言》捷報連連的好表現，傳播系徐明珠主任也表示，黃文龍老師在導演此片時，也帶著佛大傳播系的同學們參與，讓同學們可以更認識拍攝微電影的整個過程，這對同學來說是最好的學習經驗。

佛光大學校長何卓飛也特別藉由校慶典禮時，表揚黃文龍老師，衷心感謝黃文龍老師的辛勤付出，恭喜製作團隊能夠接連獲得三項國際大獎肯定！也希望藉由這樣的好表現，可以激勵更多系所教師、學生願意投入並製作出更多優質的影視作品參與競賽為校系爭光。