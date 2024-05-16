玄奘大學應用日語學系為了培養學生跨文化溝通能力並推廣日本文化，於日前舉辦了「日本文化講座－日本浴衣體驗活動」。本次活動邀請日籍講師-長田千夏老師，示範為學生穿著浴衣，並讓學生親自體驗。活動吸引全校不同科系的學生參加，氣氛熱絡。

本次活動由長田千夏老師主講，老師擁有穿著和服與浴衣的專業證照，在日本及臺灣為他人穿著和服與浴衣的經驗豐富。長田老師在活動前，便要求報名的同學們活動當日需要攜帶的物品，並指定當日的穿著。活動中，老師說明比較和服與浴衣的不同，並講解了浴衣的歷史變遷，浴衣一開始是人們洗澡時穿著的衣物，隨著時代的演進，浴衣成為人們睡覺時穿著的睡衣，而到了現代，成為人們在觀光古都時，或參加夏日祭典、煙火大會時的外出服裝。

其次，老師也提醒學生們穿上浴衣後的行為舉止－縮小原本習慣的動作範圍與步伐。如此不但能保護浴衣，避免浴衣損壞，同時也能讓學生們維持剛穿好浴衣時的完美樣貌，學生們聽後皆感到十分新奇。老師也說明了準備物品的用途及浴衣獨特的穿著注意事項。日本浴衣演進到現今已發展出許多的花紋、裝飾與變化，但必須注意基本的穿著重點才能穿得好看。

參加體驗活動的學生除了來自應日系，有大部分來自全校各個不同科系。同學們雖然不熟悉日本浴衣，但在老師的耐心指導下，逐步完成了浴衣穿著。長田老師也鼓勵學生互相幫忙，為彼此穿著浴衣。同學們透過互相練習的過程，增進了對於日本傳統文化的認識。最後，學生們穿上浴衣與老師合影留念。