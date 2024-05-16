國內某財團法人委託國立大學，模擬與研製一款應用於人體血管之AI智慧無線監測的被動式天線感測器，但最終未竟成功；委託單位後來得知龍華科技大學擁有相關儀器設備與實作技術能力，今年2月找到龍華合作，由龍華科大副校長陳逸謙教授指導兩位學生，僅用2個月時間，順利完成血管監測天線感測器原型，日前已交付廠商進行後續動物實驗，期待能為台灣AI智慧醫療產業貢獻更多力量。

負責該項研發案的是電機工程系印尼籍碩士生Dyan Eko Wahyu (德安)及PBL物聯網技優領航專班一年級本地學生許竹鈞，他們運用學校「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及微波通訊元件實驗室等相關設備，克服層層困難與挑戰，最終成功設計並開發出天線感測器原型，證明龍華學子的實作能力。

龍華科大副校長陳逸謙教授表示，兩位同學接獲專案任務後，利用課餘時間閱讀委託單位提供的相關資訊，同時分析大量國內外期刊文獻，歷經近一個月討論後有了初步構想，隨即埋首實驗室進行第一階段：Cu/Polyimide基材模擬與製作、動態驗證，成功後再進行第二階段：鎂箔/生物相容材料薄膜模擬與製作、動態驗證，模擬時並把體外Reader加入設為條件，以製作相對應的Reader天線。

德安說，他們根據期刊論文得出結論，運用HFSS軟體開始設計開發感測器的第一個版本，並模擬天線與感測器的結果，模擬結果通過委託單位的設計要求後，就可以進行實作及測量階段；實作部分則運用到雷射雕刻機，雕刻出天線與感測器原型，量測部分則是使用KEYSIGHT向量網路分析儀，開發全程從設計、製造到量測都是運用學校建置的軟硬體設備，完全毋需假手外人。

龍華團隊僅用2個月時間，成功設計開發原型，從設計、製造到量測都是運用學校建置的軟硬體設備。(照片/龍華科技大學提供)

許竹鈞認為，最難的部分在於將銅箔貼合PI薄膜基材過程，因為要先將銅箔雕出，需要經過多次試驗並調整雷射雕刻機的參數，以確保能準確的將需要的部分完整製作出來，完成後還要將銅箔貼合PI，必須將其貼合整齊密實，否則量測結果偏差將會很大，這個階段相當考驗耐心，慶幸最後順利達成任務。

陳逸謙副校長指出，該項專案為該校眾多產學案成功案例之一，主要是因為龍華科大擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」等3座教育部補助共3億餘元的類產線實作基地及相關實驗室，完整鏈結電子產品開發、電路設計、佈局、產品製作、元件貼裝、產品檢測、電性測試及產品驗證等各階段製程，可提供廠商從設計、開發、製造到測試一體化服務。

他強調，龍華科大致力成為亞洲最佳電子領域人才培育基地，師生團隊將持續透過產學合作了解業界需求，由產業提出問題，團隊提出解決方案，使實務研究能與產業鏈結，有助減少學用落差，同時為產業培育優質人才。