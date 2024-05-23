國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費Free-Pass後，再推出完善最後一哩路的校內共享電動機車前30分鐘免費措施，作為接駁台灣好行公車免費到校後的另一項創新優惠，校方積極幫暨大學生爭取最優惠的措施。學生使用超值再加值的暨大學生證，同時可享有搭乘台灣好行公車與接駁共享電動機車都免費的好康優惠，讓學生從台中高鐵站開始到諾大的暨大校園能夠無負擔且安全的移動，而且首創的公車加共享電動機車的兩段式接駁不到一小時內即可抵達課堂教室，讓學生直呼要顧好學生證，因為暨大學生證越來越超值。

暨大校長武東星表示，暨大於5/20正式開通台中高鐵直達暨大的免費台灣好行車次，刷一卡通的暨大學生證就享有免費搭乘的超值優惠，由於來回一趟可省下106元，這張Free-PASS因此得到學生們一致的好評與期待，甚至在學生群組上將暨大學生證譽為全國大學獨一無二的超值學生證。

此次，暨大打通校內最後一哩路，臺灣好行+校內共享電動機車，全面免費。這項超值加碼的優惠措施，讓學生們等於可再省下25元，即可悠遊在諾大的校園內，同時有鼓勵學生使用綠色運具的作用。學校希望透過創新優惠的措施，來鼓勵學生善用大眾運輸工具及綠色運具，從降低出行的風險，學生們從台中高鐵站搭上台灣好行公車再接駁校內共享電動機車，估算下來一個小時內就可以抵達上課的教室。

暨大學生會會長王宸浩表示，來到暨大讀書之後才知道校園有將近150公頃，相當於台北大安森林公園的六倍大，上課、運動、餐廳飲食等生活空間都非常寬廣，相對在移動上也都要花上較多時間，還好有連結埔里鎮內的市區公車環校行駛，學校還貼心的設置了共享電動機車提供付費使用，讓同學們的空間移動上省時又便利，現在再加上連結台灣好行的公車接駁共享電動機車免費使用，等於只需大約一堂課的時間就可往返於台中和暨大之間，相信對同學們的通勤或出行都會更加便利快速，重點是還能省下一個便當或一杯大珍奶的錢。會長說，更有趣是最近校園群組上一出現丟失學生證協尋的求救貼文時，還會有人善意提醒，希望同學們顧好學生證，因為暨大學生證越來越超值，甚至有同學說這是一張「最值得擁有的學生證」。

暨大在上月底宣布史無前例也是全國唯一的超值學生證的優惠措施後，得到學生及家長們很大的迴響與好評。武校長強調，以生為本一直是他治校理念，此次再次推出加碼方案，大大減輕學生們的負擔與壓力，也實現台中-暨大校內公車、共享電動機車全面免費的便利公共運輸方案。