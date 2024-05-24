佛光大學產品與媒體設計學系第十三屆畢業展「百界千如」於2024新一代設計展展出，展覽作品含括，前瞻性產品、實用與創新之生活載具、創意媒體、時尚工藝、家具與佛教文創商品等多元跨領域作品，佛光大學何卓飛校長、副校長傅昭銘、創意與科技學院謝元富院長、蔬食系詹丕宗主任、產媒系廖志傑主任領軍產媒系全體老師等人，今日皆出席參展，勉勵同學。

隨著社會變遷，觀念的更新，事物的本質不再是固定的空無的。而這種思維鼓勵所有設計師保持開放的心態，從無數的可能性中尋找靈感和新的創新方案，亦是本屆主題「百界千如」的由來。

佛光大學產品與媒體設計學系在全國大學設計科系中獲獎數目表現十分優異。（照片/佛光大學提供）

佛光大學何卓飛表示，首先感謝產媒系師資群的努力，精心培養佛大的同學設計專業，讓產媒系年年都有優秀的作品得獎，被肯定，這是非常不容易的。佛光大學的教學方式主要是以適才適性、結合同學們的興趣與專長，進而發展出佛光產媒系獨特的設計思考模式，每年的畢業作品都獨具特色，非常優秀。

佛光大學多項作品，榮獲評審的肯定。（照片/佛光大學提供）

「金點新秀設計獎」為全國新一代設計展官方指定獎項，共徵件來自國內 55校116系、總計近4,974件作品。產媒系林泓儒同學設計的「輕型救援平台」作品，入圍「產品設計類」決審；另外「金點新秀特別贊助特別獎」2件入圍，包含陳宗琛設計的「自動清潔排水孔」方便身障人士使用，以及由林泓儒和薛立暘所設計的「電動軸驅動共享單車」。余庭誼所設計「時序」入圍「金點新秀贊助特別獎」工藝設計類獎項。江浩禎和江玫所設計之「DUAL C環保滑步電動自行車」作品關注成長孩子所使用，不僅榮獲國際自行車競賽的銀牌獎，亦有入圍金點新秀設計獎。佛光大學上述多項作品，榮獲評審的肯定。

本屆大四同學優秀表現包含，參加「金點新秀設計獎( Young Pin Design Award)」，共計獲得1件參加決審作品和入圍獲贊助特別獎4件的殊榮。獲得由IDBC主辦之全球自行車設計比賽之銀獎。入圍「第13屆kymco設計挑戰盃」初審，參加2023 光陽設計挑戰盃榮獲佳作。入圍4件德國紅點設計概念獎。

負責總體規劃與執行的林志冠老師與協助本次設計展辦理的申開玄老師，協助展場規劃、產品創意的李泓儒老師，透過三位老師一起傳承產業界經驗，共同帶領全屆57位同學，歷經四年的學習努力、積極投入各項審查和校外專業師資共評，終於有亮麗之成績表現。

佛光大學產品與媒體設計學系在全國大學設計科系中獲獎數目表現十分優異，充分呈現設計與創意的軟實力，是個具有設計能量與設計熱誠的科系，對創作設計領域有興趣的學生們，即日起至5月27日，可至台北南港新一代設計展參觀，感受學生作品的專業與創作。亦歡迎喜歡設計的學生，把握最後的獨招入學管道，加入佛光大家庭。