臺北市2024首度辦理臺北首都盃國際技能競賽，在為期3天共16小時的賽程後，於24日上午假臺北市立南港高工國際會議廳舉辦頒獎典禮，臺北市蔣萬安市長及教育局湯志民局長親自蒞臨頒發獎牌給所有獲獎的選手們，見證臺北技職教育史上輝煌的一頁。

此次競賽項目有冷凍空調、冷作、造園景觀、電子、商務軟體設計、工業機械及汽車板金等7個職類，競賽期間臺北市除了完備的競賽場地及設備，讓來自多國的技能選手同場競技外，亦開放高國中小學生預約導覽，累積近3,000人次，讓各學層的學生透過觀賞比賽認識技職教育的發展成果，也開放一般民眾觀賞選手們機具操作的過程，展現技能實力；我國好手亦於7個職類中，共獲得5個職類的首獎，總計獲得6面金牌、4面銀牌、2面銅牌及10面優勝的佳績。

蔣萬安市長表示，技職力等於競爭力，同時也代表著國力，今年6月將強化技職教育，成立技職教育科並擴展臺北市的技術教學中心提供學生更完善的學習空間，並增加技職學生與產業合作的機會；這次首度辦理具有國際性的首都盃技能競賽，讓所有技職的學生帶領臺北走進全世界，也讓全世界看見臺北的技職硬實力，將臺北打造為國際一流的城市。

本次競賽唯一女性選手，來自阿拉伯聯合大公國的Manaer Tariq Khamis Saeed，參加電子職類競賽，為了參與本次賽事，她首度來臺灣，她最印象深刻的是臺灣的美食以及親切的工作人員，也認為本次競賽跟國際競賽的標準相當，在競賽的過程當中，也能夠與不同國家的選手分享彼此的技能經驗，希望未來可以再參加類似的活動。

代表臺北獲得金牌的冷凍空調國手來自南港高工的陳思源同學。（照片/台北市教育局提供）

代表臺北獲得金牌的冷凍空調國手陳思源表示，這場競賽是今年9月前往法國里昂前一個很好的訓練機會，可以提前認識未來將在國際技能競賽上切磋的夥伴，也很高興在自己的學校南港高工就可以有很好的比賽機會，在賽後也認識了許多不同國家的朋友，成為學習的養分。

賽事總召集人國立臺灣師範大學鄭慶民院長表示，感謝臺北市政府教育局與南港高工團隊，辦理首屆首都盃國際技能競賽，比照國際賽的專業模式，有國際水準的設備與試題，讓各國感受到這是正式的公開交流競賽，透過本次競賽能強化自己的專業技能外，也能多與國際友人技術交流。

木柵高工冷作職類選手賀震。（照片/台北市教育局提供）

造園景觀職類松山工農李宇凱（照片/台北市教育局提供）

本次競賽為臺北市技職教育的推展，更是對臺北市技職教育發展的重要里程碑，本次競賽代表臺北市之選手：畢業於南港高工冷凍空調職類的選手陳思源、木柵高工冷作職類選手賀震及造園景觀職類松山工農李宇凱，也將在9月前往法國里昂參加國際技能競賽與各國好手再次同場競技，為臺北市技職教育再現鋒芒，期待代表選手也可以在比賽中展現實力為臺灣獲取佳績。