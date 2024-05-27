每年春天在美麗的土耳其里維埃拉的金色海灘都會迎來赤蠵龜（caretta caretta）的到來。土耳其的地中海沿岸擁有該地區最多產的築巢海灘棲息地，數百隻赤蠵龜返回22個海灘，土耳其為保護這些巨大海洋生物脆弱的後代，實施的嚴格保護措施。

赤蠵龜在土耳其南部海岸的穆拉、安塔利亞、梅爾辛、阿達納和哈塔伊省的海灘上有22個築巢棲息地。這些海灘包括穆拉的Dalyan、Ekincik、Sarıgerme 和Fethiye；安塔利亞的帕塔拉、德姆雷、庫姆盧賈、恰拉勒、特基羅瓦、貝萊克、基茲洛特、德米爾塔斯和加濟帕夏；梅爾辛的阿納穆爾、格克蘇三角洲、達烏爾泰佩、阿拉塔和卡贊利；阿達納的Akyatan、Sugözü和Yumurtalık；和哈塔伊的薩曼達海灘。然而赤蠵龜主要在安塔利亞和穆拉海岸附近築巢。

帕塔拉指定為特別環境保護區，該海灘於20:00至08:00禁止公眾進入。(照片/土耳其旅遊推廣發展局提供)

自四月底以來，赤蠵龜一直在穆拉奧爾塔卡區世界著名的伊茲圖祖海灘和安塔利亞帕塔拉海灘周圍的海域棲息。五月至八月中，這兩個海灘都為這些海洋生物提供了築巢棲息地，自然愛好者紛紛湧入這些地區觀察紅蠵龜。值得注意的是，海龜受到保護，在產卵和孵化季節，志工會在夜間巡邏海灘，確保海龜巢穴的安全。

18公里長的帕塔拉海灘是土耳其乃至世界上最長的海灘之一，同時也是鷸鷸築巢的海灘之一。(照片/土耳其旅遊推廣發展局提供)

赤蠵龜被世界自然保護聯盟(IUCN)列為極度瀕危物種，壽命可達70年或更長。當成年海龜的甲殼長度超過90厘米時即達到性成熟，此時，牠們年齡在12歲至30歲之間。 牠們通常會在月光下到達海灘挖洞產卵，然後返回大海。儘管雌龜每次築巢平均可產下100個蛋，但只有50%的蛋能夠孵化。完成孵化期的幼體必須進入地中海涼爽的水域。然而到達大海的每一千隻小海龜中只有兩隻能夠存活到成年。

18公里長的帕塔拉海灘是土耳其乃至世界上最長的海灘之一，同時也是鷸鷸築巢的海灘之一。(照片/土耳其旅遊推廣發展局提供)

根據自然保護和國家公園總局(DKMP)的確認，土耳其22個築巢海灘中的9個位於安塔利亞海岸。18公里長的帕塔拉海灘是土耳其乃至世界上最長的海灘之一，同時也是鷸鷸築巢的海灘之一。 因此環境、城市化和氣候變遷部已將帕塔拉指定為特別環境保護區，該海灘於20:00至08:00禁止公眾進入，以保護這一獨特的生態系統和紅蠵龜棲息地。白天巢穴由籠子和標記來指定。 遊客可以在白天時欣賞帕塔拉綿長的海岸線，晚上則可以看到紅蠵龜沿著海岸線捕魚。宵禁期間，也禁止使用日光浴床、遮陽傘和人造燈、製造噪音、搭建帳篷、生火以及在海灘上游泳。

帕塔拉古城是古代利西亞聯邦的首都，擁有世界上第一個民主委員會召開地議會大樓和古老劇院等紀念碑。 (照片/土耳其旅遊推廣發展局提供)

位於穆拉慢城小鎮科伊採伊茲(Köyceğiz)的伊茲圖祖(Iztuzu)沙灘是著名的海龜築巢棲息地。海灘形成於達利安河與地中海的交匯處，金色的沙灘環繞著松樹覆蓋的山坡，是赤蠵龜的生態寶藏。伊茲圖祖海灘受到與帕塔拉海灘同等程度的保護，此外附近的保護和康復機構為土耳其其他沿海地區受傷的海龜提供服務。

另外，在土耳其文化遺產受到嚴格的保障措施保護，並且正在實施許多永續項目，以確保自然生命的生存。帕塔拉古城是古代利西亞聯邦的首都，位於帕塔拉海岸線上，擁有世界上第一個民主委員會召開地議會大樓和古老劇院等紀念碑。

「聖誕老人」聖尼古拉斯的出生地考諾斯古城，可追溯至公元前四世紀的岩石雕刻墳墓而聞名。(照片/土耳其旅遊推廣發展局提供)

這裡也是被許多人稱為「聖誕老人」聖尼古拉斯的出生地。在遊覽穆拉的科伊傑伊茲時，順道可以參觀達利安並探索令人驚嘆的考諾斯古城，該城以其可追溯至公元前四世紀的岩石雕刻墳墓而聞名。