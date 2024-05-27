國立臺南大學2024阿勃勒節高中熱舞賽，於5月26日(星期日)下午在該校府城校區登場，由陳惠萍校長主持開幕式，現場上百名高中生齊聚尬舞，熱鬧滾滾。比賽結果由臺南女中Immortality奪得第一名，第二名為新豐高中AsG，第三名為東吳高職Nonstop。

南大陳惠萍校長致詞時表示，每年五月校園內的阿勃勒花盛開，金黃色的花朵如瀑布般，為校園增添無限詩意，也吸引師生、遊客駐足欣賞。本校自2008年起辦理阿勃勒節活動，不僅分享美景也提供學生展演的舞台，感謝各界的支持與參與，阿勃勒節已成為師生及校友每年期待的校園盛事，希望越辦越好，讓更多人參與，一起共享金黃盛宴。

本次高中熱舞賽報名踴躍，共計有來自中南部五個縣市，包含雲林斗六家商；屏東潮州高中、大同高中；嘉義東吳高職；臺南新豐高中、善化高中、成大南工、長榮女中、南寧高中、光華高中、聖功女中、慈濟高中、臺南女中、臺南高商、瀛海中學、臺南一中以及高雄女中等17所學校共18支隊伍參賽，各校師長、同學及親友團也到場加油。

國立臺南大學2024阿勃勒節高中熱舞賽，有來自中南部五個縣市17所學校共18支隊伍參賽。(照片/國立臺南大學提供)

獲勝者可以拿到豐厚的獎金，第一名獲獎金新臺幣一萬元、第二名六千元、第三名四千元。不僅如此，還有最佳團隊精神獎3隊每隊三千元，入圍獎每隊獎金二千元，鼓勵高中生勇敢秀出自信的自己。獲獎隊伍領獎時大聲歡呼，甚至直接大秀一段熱舞，現場氣氛嗨到最高點。

南大2024阿勃勒節系列活動也將接續展開，在阿勃勒盛開的校園中進行各項學生社團表演，有國樂、管弦樂、詩歌、吉他、魔術、國術、跆拳道等精彩表演，還有阿勃勒電影院、書法展、美術展、音樂展演等活動。

相關活動詳情請至南大2024阿勃勒網站: https://festival.nutn.edu.tw/

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