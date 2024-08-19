義守大學「學士後中醫學系」、「生物醫學工程學系」與「中華傳統養生教育發展協會」合作舉辦「小小中醫大學堂」營隊活動。學員都是曾參與中華傳統養生教育發展協會舉辦之「小小中醫班」的國小、國中學生，他們對於陰陽五行、臟象經絡和藥性體質等中醫概念都已有相當的基礎，這次活動在義守大學後中醫系的教學場域做進階學習，參與的學員都覺得相當新鮮有趣。

義守大學提供豐富的資源與教學環境，讓所有參與的學生收穫良多。(照片/義守大學提供)

義守大學校長古源光表示，醫學結合人工智慧是義守大學的特色，健康醫學與智慧科技的跨域結合更是未來主流趨勢。義守大學是全國少數有醫學院的綜合型大學，也是NVIDA輝達公司的合作夥伴學校，擁有全球最先進的GPU電腦A100，深具培育未來潮流人才的堅強實力，例如義守大學教師所研發的智慧型雷射針灸儀，就是中醫結合智慧科技的代表作。營隊總指導「中華傳統養生教育發展協會」理事長郭哲彰表示，非常感謝義守大學後中醫系提供豐富的資源與教學環境，讓所有參與的學生收穫良多。

營隊活動以實作為主，包括經絡穴位、防疫包製作、中藥炮製、藥膳製作和太極八法等課程，每一項課程都是後中醫系學生養成教育中的必學課程。來自高雄的學員趙恬嘉表示，她在經絡穴位的課程中學到許多經絡養生的秘訣，回去之後要幫阿公、阿嬤緩解身體的不適；台北的學員蘇筱晴則表示，在丸劑製作這堂課中學會「六味地黃丸」的製作流程，也才知道原來一顆小小的丸劑竟包含這麼多的中藥材，覺得非常神奇。另一位學員趙思華的父親是義守大學醫學系教授，她以流利的英語表示，對中醫非常有興趣，希望將來能成為一位中醫師。義守大學醫工系的隊輔呂新佩則說，擔任隊輔除了照顧好小朋友之外，也跟著學習許多中醫藥的實作知識，這是非常難得的體驗。

義大師生帶領小朋友們實際認識中藥材，多元的藥材種類都讓他們感到新鮮。(照片/義守大學提供)

營隊總召醫工系老師王智昱表示，義守大學校內擁有9大學院，各院系所跨域交流頻繁，並且通力合作，將教育的能量發揮到最大。特別是可以帶領小朋友們走進大學的教學環境中，以大手牽小手的方式，帶著小朋友一起學習，這對於大學生來說是一個很棒的經驗。