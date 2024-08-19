中臺科技大學護理系印尼國際志工隊自成立至今已邁入第17個年頭，今年由護理系劉新莉、黃良圭及林冠語三位老師帶領，於七月底啟程前往印尼峇里島庫塔與烏布區進行跨文化服務交流與學習，並於八月中旬完成服務返臺。此次志工隊透過與當地社區的深度互動，服務超過200位孤兒及36位長輩，涵蓋7間孤兒院(Panti Asuhan Dharma Jati II, Panti Asuhan Puteri Anugerah, Tunas Bangsaorphanage Denpasar, SALAM, Yayashan Gayatri Widya Mandala, Taman Permata Hati Bali Orphan, and Panti Asuhan Tat Twam Asi)、1間特殊早療中心(Yayasan de Legong anak bangsa)及2間長照機構(PSTW Wana Seraya and Panti Jompo Syailendra)，展現護理專業精神及國際志工的熱忱。

Panti Jompo Syailendra老人院和長輩們拿著藝術治療作品與志工隊合影。(照片/中臺科技大學提供)

志工隊在印尼留台同學會林淑貞女士協助下，為印尼峇里島的孩童與長者們設計一系列以音樂治療、藝術治療及團康活動為主的互動課程。在孤兒院和長照機構中，志工們與孩子們共同參與音樂及舞蹈活動，藉此放鬆他們的身心，並透過藝術治療提升他們的手眼協調性及創造力。活動中，志工隊與當地孩童進行文化交流，並以「尊重」、「關愛」及「同理」的精神與當地居民建立深厚情感，同時運用在校習得的護理專業知識，向當印尼地民眾傳遞愛與溫暖，深受當地大朋友與小朋友的喜愛。

此外，志工隊在特殊早療中心Yayasan de Legong anak bangsa與腦性麻痺孩童及其家長進行深度互動，透過簡單的上肢運動及撕貼畫活動，幫助孩子們增強肌肉協調能力。活動期間，志工們展現對當地文化的尊重和理解，並用愛心與專業為這些孩童帶來溫暖與希望。志工隊還在登巴薩的長照機構PSTW Wana Seraya及Panti Jompo Syailendra展開音樂治療活動，幫助長者放鬆身心，並以藝術治療提升他們的自我覺察能力及手指靈活度。這些活動不僅為長者們帶來歡樂，也增強志工們對護理工作的熱情與使命感。

志工隊在PSTW Wana Seraya老人院與長輩們合影。(照片/中臺科技大學提供)

此次國際志工服務活動充分體現中臺科大護理系學生的護理精神，呼應南丁格爾的護理理念：「護理人必須要有同理心和一雙願意工作的手。」中臺科大國際志工隊竭誠奉獻自己雙手與推己及人的同理心，不僅促進印尼峇里島弱勢群體的身心健康，也鏈結聯合國永續發展目標「SDG 3良好健康與福祉」、「SDG 10減少不平等」及「SDG 17促進目標的夥伴關係」，期望能夠藉由跨國界服務，為學生們的護理生涯深耕良好的關愛與倫理哲理。