聖約翰科技大學與越南外語工藝高專及越南外語、技術與工藝中專兩所學校簽署姐妹校合作備忘錄，攜手開設新南向國際專班，為企業育才。越南學生在學期間可前往佳世達科技實習，除了取得大學學歷、習得一技之長，更有機會進入上市公司工作。

越南教育團建龍國際貿易有限公司阮世英總經理、越南外語工藝高專招生部黎氏美茶課長及媒體部阮秋恆課長等一行人參訪聖約翰科大。阮世英總經理表示，越南與台灣文化相近，學生學習華語能力強，易融入台灣文化，因此很多越南學生選擇前往台灣唸書。對他來說，正是因為來台灣唸書的因緣，讓他有機會在銘傳大學碩士班結識他的另一半，成就一樁美好的姻緣。他希望聖約翰能夠好好照顧越南學生，且提供相關的協助，讓越南生除了學到技術、取得學歷之外，也能到企業實地實習，並獲得經濟上的優惠與支持，讓學生可以安心就學。

雙方簽署姐妹校合作備忘錄，左起：越南教育團阮世英總經理、招生部黎氏美茶課長、唐彥博校長、何副校長。(照片/聖約翰科技大學提供)

唐彥博校長認為招收國際學生對於學校來說很重要，聖約翰科大積極擴大境外招生，陸續開設產攜僑生專班、新型專班、新南向國際專班，114學年度也將成立海青技術訓練班，招收境外學生入學樂齡福祉與健康促進系就讀。唐校長指出，為了更好地照顧境外學生，學校將成立國際專修部，下設華語文中心及國際與兩岸交流中心，且將針對教職員於暑假期間開設「東南亞語課程」，教授越南語及印尼語，讓教職員能學習簡單的對話，更好的服務國際學生。

阮世英總經理（左）希望聖約翰能夠好好照顧越南學生，且提供相關的協助，讓學生可以安心就學。(照片/聖約翰科技大學提供)

「我們以關心學生的心熱忱為同學服務！」唐彥博校長說，針對境外學生，學校將提供A2語言能力獎勵，提高學生學習語言的動力、每月一次為當月壽星慶生、提供支用預備金供有需要的境外生緊急狀況借用、編印境外學生輔導手冊，甚至選拔「聖約翰優秀青年」時，保障外籍生名額，讓境外學生同樣感受到成為「聖約翰優秀青年」的榮譽感。歡迎更多越南、印尼、馬來西亞或菲律賓學生選擇前來聖約翰科大就讀。