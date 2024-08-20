南華大學為強化棒球隊的訓練，由學務處兼體育運動發展處處長何應志、棒球隊總教練蔡仲南與教練團率30位球員，一行35人於8月19日啟程，前往韓國進行為期13天的移地訓練及交流。移地訓練期間將與韓國7所大學球隊展開交流賽，藉此提升球技之外，球員也能開拓國際視野。此次行前由三好體育協會秘書長暨南華大學駐校董事覺禹法師、南華大學校長高俊雄及體育長何應志授旗給棒球隊，祝福棒球隊移地訓練平安順利。

體育運動發展處處長何應志、棒球隊總教練蔡仲南與教練團率30位球員，前往韓國進行為期13天的移地訓練及交流。（照片/南華大學提供）

南華大學棒球隊移地訓練授旗儀式，由駐校董事覺禹法師代表董事長慈惠法師將校旗交給校長高俊雄，校長再將校旗授予領隊體育長何應志，再交給總教練蔡仲南，最後由隊長林楷峯接下校旗，並揮旗帶領全體球員為球隊加油打氣，藉以感謝師長的勉勵與祝福。

移地訓練期間將與韓國7所大學球隊展開交流賽，藉此提升球技，球員也能開拓國際視野。（照片/南華大學提供）

此次移地訓練將與韓國延世大學、東國大學、東亞大學、檀國大學、江陵嶺東大學、成均館大學以及中央大學等七校進行交流，並觀賞一場韓國職棒的比賽。期盼能帶回不同的經驗與知識，讓球員的球技更加純熟，並提升實力與競爭力，未來繼續在各項賽事上發揮潛力，為校爭光。

隊長林楷峯接下校旗，並揮旗帶領全體球員為球隊加油打氣，藉以感謝師長的勉勵與祝福。（照片/南華大學提供）

南華大學校長高俊雄表示，南華大學棒球隊是創辦人星雲大師體育弘法的理念及響應國家發展棒球運動的因緣而成立。至今成立8年，歷年來不僅屢創佳績，且備受矚目，尤其近年在大專盃的表現相當出色，並且連續兩年打進冠軍賽。球隊不僅重視球技，更重視品德與團隊紀律，球員自主訓練的紀律、學科學習的態度，以及三好四給的素養都是棒球隊教練團所重視的。特別感謝三好體協會長劉招明與秘書長覺禹法師的全力支持，讓棒球隊有完善的軟硬體設施，也非常感謝總教練蔡仲南率領教練團辛苦指導，讓南華棒球隊越來越茁壯，培育出許多優秀選手在職棒及棒球相關領域上發光發熱。

移地訓練將與韓國延世大學、東國大學、東亞大學、檀國大學、江陵嶺東大學、成均館大學以及中央大學等七校進行交流。（照片/南華大學提供）

高俊雄指出，南華大學共有兩個棒球場，軟硬體設施皆相當完善，不僅讓球隊有良好的場域訓練，今年暑假期間，U15及 U18國家代表隊也陸續蒞臨南華進行移地訓練，並於第一棒球場與南華棒球隊展開模擬比賽，互相交流學習、分享經驗。

U15及U18國家代表隊也陸續蒞臨南華進行移地訓練，並於第一棒球場與南華棒球隊展開模擬比賽，互相交流學習、分享經驗。（照片/南華大學提供）

高俊雄也提到，為了因應AI 時代以及超高齡化社會，南華大學今年成立「體育運動發展處」及「身心靈健康中心」，以整合學校體育運動設施與跨領域專業人才。並結合運動與健康促進學程、生死學系、自然生物科技學系、資訊工程學系以及體育和正念靜坐等課程教學，引導學生及教職員有良好的身心靈健康。此外，南華大學更與嘉義縣衛生局合作，定期到社區培養銀髮族肌肉耐力與心肺有氧運動，以促進身心健康，善盡大學社會責任。