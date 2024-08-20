為促進我國青年與世界各國青年之交流，教育部青年發展署自102年起，每年舉辦全球青年趨勢論壇，藉此創造青年跨國合作機會並與全球熱門議題接軌。「2024年全球青年趨勢論壇」以「青年國際參與—串聯國際，解鎖跨域行動力」為主軸議題，邀請年滿18-35歲之臺灣青年及在臺具學籍之國際青年，且具備良好英語溝通能力者，共同參與探討青年在國際舞台的更多可能性。活動開放報名至9月13日下午5：00截止，報名請上「iYouth青年國際圓夢平臺」（https://iyouth.youthhub.tw/index.php）。

後疫情時代，青年國際事務參與的模式也產生了全新的改變及挑戰。「2024年全球青年趨勢論壇」將於11月16日至11月17日登場，聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」三項子議題，針對青年國際參與的現況及趨勢做深度的探討及剖析。首日的「主題論壇」及次日的「封面人物：菁英匯」將由國內外專家及青年代表分享自身經驗及觀點，為參與青年打開國際多重新視野。而論壇兩日下午則分別藉由「世界咖啡館」及「工作坊」的模式，讓與會青年提出個人想法，為青年搭建更深度的跨文化交流橋樑。與會者將有機會透過兩日的活動與各領域專家及各地青年互動交流，並共同探討如何運用自身優勢發揮影響力，以及如何有效串聯並拓展人脈網絡。

本次論壇也特別推出全新形象影片，號召青年投身參與國際活動，並鼓勵青年勇於為青春創造價值付諸行動。青年署邀請大家加入2024年全球青年趨勢論壇，解鎖更具國際觀的跨域行動力！形象影片請點擊：https://reurl.cc/KlbrAg。

報名詳情請見：

全球青年趨勢論壇官網：https://iyouth.youthhub.tw/gytf/

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