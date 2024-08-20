臺北市政府教育局「防制學生藥物濫用諮詢服務團」於暑假期間舉辦為期四天三夜的「走出幽谷迎向光明」活動，旨在幫助青少年遠離毒品濫用，提升對自然與生命的認識。透過體能挑戰、探索教育、食農教育及生命教育等多元課程，引導學生在實踐中反思自我價值，並培養積極的生活態度。

活動的第一天，特別安排食農教育課程，這次課程在朝露農場進行，該農場是一個專門為戒毒者設立的農場，這裡的戒毒者通過參與農業勞動來重建生活，重新找回對生命的熱愛與尊重。學生們在戒治村中與戒毒者進行了互動，聽取了他們的經歷和心路歷程，了解毒品對個人、家庭及社會的毀滅性影響，這些真實的故事對學生們產生了強烈的震撼，讓他們更加深刻地認識到毒品的危害，並思考如何在生活中避免這樣的陷阱。通過這次經驗，學生們不僅學到了有機農業的知識，還在這個特殊的環境中進行了深刻的自我反思，重新審視自己的價值觀和生活選擇。

接下來的日程中，學生們透過一系列的探索活動進行體能挑戰，包括兩人獨木舟合作體驗及日月潭環潭健走，旨在促進學生的身體素質發展，同時培養團隊合作精神。許多學生在參與這些挑戰活動時，起初對於體力的消耗和合作的需求抱有疑慮，然而，隨著活動的進行，他們在與夥伴的共同努力下逐漸克服困難，體會到相互扶持的重要性。在日月潭環潭健走結束後，學生們感受到的不僅僅是身體的疲勞，更是一種由內而外的成就感，這種感覺幫助他們認識到，克服體能挑戰的過程也是一種心智的鍛鍊，這將成為他們面對未來各種挑戰的寶貴經驗。

獨木舟合作體驗培養團隊合作精神。(照片/臺北市政府教育局提供)

活動中，生命教育部分特別強調對生命價值的探索與反思，學生們參觀了台中市霧峰區的921地震教育園區和南投縣魚池鄉的社頭活盆地，這些地點都具有深刻的自然和歷史意義。在921地震教育園區，學生們深刻感受地震所帶來的災難性影響，並了解到防災意識的重要性，讓他們認識到生活在地震帶上的臺灣居民應該具備的防災知識與準備。隨後，在社頭活盆地的活動中，學生們透過感受泥炭土壤造成的地面自然晃動，進一步理解自然力量的無法預測與強大。這些生命教育課程幫助學生們從自然災害中反思生命的脆弱與珍貴，並引導他們思考如何在保護自然環境的同時，更加重視個人生命的意義與價值。

921地震教育園區感受地震造成的破壞力。(照片/臺北市政府教育局提供)

這次活動幫助學生們學會了在面對困難時保持積極態度，並通過實踐和反思找到解決問題的有效方法。更重要的是，他們重新審視了自我價值，明白了感恩、合作以及與自然和諧共處的重要性。希望通過這次活動的成功經驗，繼續推動更多類似的教育項目，幫助更多青少年遠離藥物濫用，並在健康的生活中成長。