新北市今年暑假辦理52場英語文化營，攜手外師及國際志工提供近1,500名學生進入全英語浸潤式學習環境，讓學生玩轉英語、探索世界、充實一夏，其中部分課程更邀請家長參與，親子共學手作體驗不同國家文化特色。

教育局表示，今年再次攜手僑英文教基金會辦理E-Around英語營，招募美國學伴來到新北，帶領學生快樂學英語及認識美國文化。此外，還有國際文教中心親子營、英速魔法學院夏季活力營、國小暑期雙語營及高國中外師拓客任務（World Talk Task）等四大類英語文化營隊課程，親師生共同探索世界，認識多元文化，與世界接軌。

「玩轉紐澳—戀戀大洋洲」營隊學員以VR觀賞紐澳風景。(照片/新北市政府教育局提供)

E-Around英語夏令營主要由美國學伴大使帶領國中小學生將英語學習融入生活。光榮國小杜昀潔同學分享自己跟美國學伴分組進行網球競賽時，聽到學伴大喊「fifteen-love(15：0)」感到很疑惑，學伴分享網球起源於法國，法文的「蛋」發音跟英語「Love」相近，且蛋的形狀跟數字0相似，因此在網球專業術語中「Love」代表0分，與平常熟知的「愛」不同，領會到語言在不同的場合有不同文化意涵的趣味性。

同樣參與E-Around英語夏令營的三峽國中林恩宇同回饋，美國學伴用英語教導大家從打發奶油、加入草莓果醬製成內餡夾入巧克力餅乾，最後完成餅乾三明治，雖然有時候講解步驟因語速較快有些聽不太懂，但很感謝美國學伴的陪伴與耐心解釋，引導完成好吃的餅乾三明治，也感覺英文沒有想像中那麼困難，真的好有成就感！自己也跟學伴分享臺式馬卡龍，形狀跟餅乾三明治相似，相約下次有機會給學伴品嚐。

僑英青年大使(右)帶領光榮國小學生手作餅乾三明治。(照片/新北市政府教育局提供)

新北市九大國際文教中心辦理「一日國際教育遊學親子暑期育樂營」，共175對親子參與體驗美、英、日、韓、澳等四大洲13國文化學習。其中金龍國小辦理「『英』不落帝國」營隊，以手偶戲演出繪本”The Gruffalo”(古飛樂)，從英國版「狐假虎威」故事學習躲避怪物的機智。瑞芳國小「玩轉紐澳—戀戀大洋洲」營隊的胡碩元同學分享，用CoSpaces頭盔透過虛擬眼鏡導覽紐澳峽灣、地熱湖等在臺灣沒看過的風景，覺得非常新奇!導覽影片中時而從高處俯瞰有點可怕，但非常有臨場感!這次的體驗感覺像真的去了一趟南半球，很有趣。

此外，逾400名學生參與夏令雙語學習營及英速魔法學院，浸潤式英語活力營讓學生在生活情境中運用英語，並藉由戶外觀察及抱石等各式課程活動，培養學習英語的興趣與信心。而外師拓客任務營隊則結合STEAM動手創作的概念，提供825名學生多元營隊課程，如校園記者養成記、動手自製美國美食、地圖桌遊及工藝品，讓學生在暑假也能多元體驗學習。

教育局表示，感謝新北市教師夥伴及國際志工參與設計多元體驗課程，讓新北學子不出國也能進行國際交流，與世界做朋友。期望透過暑期營隊課程，讓學生暑假期間能體驗國際文化，持續不間斷學習英語，為暑假創造精彩豐富的美好回憶。