(文/實習記者張菀庭)永續與AI已成為全球的趨勢，隨著健康環保意識的抬頭，吃蔬食似乎已經變成一種流行的風潮。8月21日夢想淘心室【曉宇宙～曉曉問大大】邀請到佛光大學健康與創意蔬食產業學系的陳彥志老師，他在2017年獲得衛福部食藥署優良廚師「金帽獎」，是享譽國際的蔬食主廚。陳彥志老師曾經做過修車的黑手，但在某次因緣際會下，讓他拿起菜刀動手做蔬食料理，因此與蔬食料理結了緣。這次特別來淘心室與我們分享他的人生故事。

陳彥志早期對修車有興趣選擇就讀汽修科，因此擁有當過黑手的經驗。退伍後慢慢發現到自己對餐飲這領域蠻有興趣，才轉身投入餐飲業展開自己未來的道路。非科班出生的他，起步雖然比別人晚，但仍把握休息時間，認真研讀書本知識，再加上勤奮的練習刀工和料理，加倍增進自己的實力。此外，他為了提升自己，決定出國闖蕩參加比賽，增加自身廚藝的歷練。

曾擔任過聯安健康廚房主廚的陳彥志，跟營養師、醫師學習了很多關於健康料理的概念，也提供健康的飲食，給一些需要透過飲食調整身體狀況的病人。節目中主廚向聽眾們介紹餐飲業的特殊用語，例如，「挲草」用來比喻餐飲工作十分忙碌、「焯水」則是指烹調的一種手法，是指即將被烹調的原料，暫短川燙的處理過程，蔬菜在川燙後要保持翠綠，就必須再急速冰鎮降溫，否則蔬菜容易枯黃。

陳彥志也提到，目前任職於佛光大學，領悟到管理重於餐飲，因為所有的疾病都跟飲食有關，健康與管理的概念，兩者缺一不可。料理中最重要的是食安，因為食物與人體安全和衛生有關，需先搞懂食品倉儲管理與保存，再學習技術。另外他也想打破健康就是不好吃的刻板印象，放下傳統餐廳的概念，接觸新的營養觀點，再結合烹調技法，讓蔬食變得更美味。

「一顆飽滿的稻穗，永遠是頭低低的。」這句話對陳彥志影響深遠，選擇蔬食產業是個機緣，料理蔬食也比葷食更具挑戰性。他希望未來可以擁有自己的健康廚房，用料理改變身體的健康狀況，也讓客人吃的歡喜。陳彥志提到，現在地球暖化日益嚴重，希望可以利用吃原型食物，多使用當地、當季新鮮的食材，減少進口食品的交通運輸，減少碳的排放，多支持在地小農，來降低地球暖化的狀況，未來也希望借己之力，將蔬食文化拓展到國際上。想知道主廚的夏日開胃私房料理教學嗎？敬請收聽今天的【曉宇宙】節目。

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