教育部於今（21）日舉辦「樂齡學習數位示範體驗場域聯合啟動典禮暨記者會」，宣告樂齡數位學習新時代正式啟航，展開長者數位生活嶄新篇章，為全國高齡者帶來更廣泛的科技體驗與數位賦能。

教育部指出，行政院於112年9月19日核定「高齡科技產業行動計畫」，該行動計畫透過「推動市場經濟」、「擴大數位賦能」、「提升照顧效能」及「優化高齡生活」四大主軸，實現長者在地幸福老化與高齡科技產業的加速成長。今年度選定宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、高雄5個縣市的樂齡學習示範中心，做為推動長者數位學習先行者，提供長輩新的學習體驗。

教育部終身教育司李毓娟司長致詞。(照片/教育部提供)

記者會由嘉義縣樂齡學習數位示範體驗場域的長者學員與國立中正大學成人及繼續教育學系學生，聯手演出短劇「虛與實的科技樂齡生活」，以生動的方式展現樂齡數位幫手在協助長者適應數位時代的重要角色，並介紹數位科技如何提升他們的生活便利性。接著由高雄市樂齡學習數位示範體驗場域的長者學員與高雄市林園區林園國小學生共同打造的「車型機器人」進行樂齡學習數位示範體驗場域的開箱，在車型機器人的領導下，依序繞行五大場域的所在縣市，象徵各地皆已準備就緒，展現推動樂齡數位學習的決心。教育部表示今年先從五個縣市做起，接下來逐步推廣到全國，藉由網路的無遠弗屆，未來串聯全世界的樂齡學習資源。

為了有效推動「數位學習整合服務場域」，教育部在宜蘭、嘉義、雲林、苗栗及高雄設立了5個樂齡學習數位示範體驗場域。宜蘭縣樂齡學習數位示範體驗場域，利用五結國小圖書館閒置空間，打造出優質的高齡友善數位場域，場域內有兩臺大型互動式觸控顯示器、AR體驗區、高解析投影機及Switch等設備，並由國小學童擔任小助教，促進代間互動；苗栗縣樂齡學習數位示範體驗場域，座落在山腳國小日式宿舍群內，典型日式宿舍建築再結合現代學習科技，課程活動包括「樂齡輕鬆學-手機應用」及「我是聰明媒體閱聽人」，幫助長輩掌握手機應用及媒體識讀等技能，縮短數位落差；雲林縣樂齡學習數位示範體驗場域，除了數位課程，場域還推動雷雕創作，通過簡化技術增強學員的實作信心，並利用AI工具進行創意發想，提升數位素養。

嘉義縣樂齡學習數位示範體驗場域，過數位科技工具的教學，如手機APP、手機拍照等主題，樂齡者一方面能掌握Ubike和Google Map等APP的使用，讓數位生活更加簡單和便利；高雄巿樂齡學習數位示範體驗場域，場域設施豐富，包括雙大屏液晶顯示器、自學區的液晶電腦和Google TV，提供便捷的學習環境，並開設如「生活，與你的手機同行」、「用影片記錄生活」、「叫Foodpanda送」等課程，讓學員能將課堂所學應用於日常生活中。

「樂齡學習數位示範體驗場域聯合啟動典禮暨記者會」啟動儀式。(照片/教育部提供)

教育部表示，樂齡數位幫手計畫也在積極推動中，透過提供多樣化的數位課程，如基礎電腦操作、智慧手機應用及網絡安全教育，幫助長者掌握更多數位技能。此外，場域將與當地社區及學校合作，推動跨代共學，讓長者與年輕一代共同學習，實現知識與經驗的雙向傳遞，進一步鞏固社會的代間聯繫，再創樂齡學習新亮點。