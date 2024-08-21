臺師大跨域科技產業創新研究學院攜手瑞昱半導體與麗臺科技，暑假期間於高雄市立三民高中、台中市立大甲高中以及臺師大，分別舉辦了「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」與「智勝先機人工智慧雲端協作坊」。

「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」旨在培育高中AIoT種子教師。課程內容涵蓋AI概論、影像辨識模型的訓練與測試，並最終應用於瑞昱半導體的Ameba82邊緣計算晶片。在工作坊的實作階段，臺師大團隊設計一個具備影像辨識的智慧小車，其中影像辨識的部分由Ameba82負責，參與教師們自行蒐集並標註影像資料，訓練深度學習模型，最後將模型下載至Ameba82晶片中，讓這台智慧小車可以跟隨辨識的物件移動，大多數教師都可以成功完成這項挑戰，並表示瑞昱半導體的Ameba82晶片非常適合推廣至教育現場。

麗臺科技的AIDMS平台則以「無需程式碼的AI實現」為特色，協助企業導入AI技術，促進數位轉型。這樣的平台同樣適合導入教育領域，實現無需程式碼的AI教育，學生在學習AI時，無需從寫程式開始，透過AIDMS平台，他們可以進行資料蒐集、標註、上傳平台、訓練模型與測試，輕鬆地實現創意，當學生獲得成就感後，便會自然地深入探究AI技術。本次工作坊除了AI理論的簡介以外，實作內容涵蓋打瞌睡辨識、標準姿勢檢測、顯微鏡細胞辨識與客製化模型設計等。

臺師大產創學院高文忠院長表示，作為一所擁有強大研究能力的高等教育機構，臺師大可以在AI技術的前瞻領域進行創新研究，並與業界合作推動AI技術的應用與發展，另一方面，對於人才培育與教育推廣也是責無旁貸，臺師大憑藉其豐富的教學資源和專業知識，可以扮演教育推廣的先鋒角色，通過教師培訓、工作坊與公開課等形式，將AI知識普及到更廣泛的社會群體。這不僅限於大學層級，還可以延伸至中學乃至基礎教育階段，從而培養下一代對AI技術的興趣與認識。

雖經歷嚴峻凱米風災，高雄場的老師仍熱情參與。(照片/國立臺灣師範大學提供)

瑞昱半導體陳志通技術長表示，瑞昱半導體一直致力於推動AIoT技術的發展，非常高興能夠與臺師大合作，將我們的Ameba82邊緣計算晶片引入教育領域。透過這次合作，希望能夠為教育現場提供更加先進的技術支持，幫助教師和學生掌握AIoT的核心技能，並激發他們在這一領域的創意與創新，相信這樣的合作不僅能培育出具備實踐能力的AI人才，還能促進AI技術在各行各業中的應用與普及。

麗臺科技周世偉總經理表示，麗臺科技一直以來都致力於推動AI技術的普及與應用， AIDMS平台正是為了降低AI技術的門檻，讓更多人能夠輕鬆掌握AI而設計的。我們非常高興能夠與臺師大合作，將這一平台引入教育現場，幫助教師和學生實現「無需程式碼的AI教育」。透過這次合作，期望能夠激發學生對AI的興趣，讓他們能夠在輕鬆的學習環境中創造出屬於自己的AI應用，從而為未來的數位轉型打下堅實的基礎。

臺師大副研發長兼產創學院AI所副所長林政宏表示，瑞昱半導體與麗臺科技這兩家頂尖公司所推出的平台確實形成了相輔相成的互補關係。瑞昱半導體的Ameba82邊緣計算晶片專注於AIoT的實際應用，特別強調在硬體層面上實現高效能的邊緣運算能力，這使得AI技術能夠在設備端進行即時運算和反應，適合在教育現場及工業應用中部署。Ameba82的強大性能和低功耗設計，使得教師和學生能夠將自己訓練的AI模型直接應用於實際的物聯網設備上，提供即時的數據處理和分析能力。

另一方面，麗臺科技的AIDMS平台則提供了一個「無需程式碼的AI實現」環境，通過這個平台，使用者可以輕鬆進行資料的收集、標註、模型訓練與測試，而不需要具備程式設計的專業技能。這樣的平台特別適合教育推廣，讓更多的學生和教師能夠參與到AI的應用開發中來，激發創意並提升學習成就感。

因此，瑞昱半導體的硬體平台與麗臺科技的軟體平台在功能上形成了高度的互補，前者提供了實際的硬體部署場景，後者則降低了進入AI應用的門檻。這樣的結合不僅能加速AI技術在教育領域的普及，也為學術研究和產業應用提供了強有力的支持。

未來，臺師大將與瑞昱半導體和麗臺科技合作，進一步將Ameba82邊緣計算晶片和AIDMS平台整合到學校的課程設計中。這將涵蓋從基礎的AI理論課程到實作訓練，確保學生能夠在學習過程中接觸到最前沿的技術和實際應用場景。此外，通過專題項目和實驗課程，學生將有機會在實際的設備上進行操作，並將所學的AI技術應用於解決現實問題。透過這些合作方向，臺師大將繼續在AI教育推廣上發揮領導作用，並與瑞昱半導體和麗臺科技共同推動AI技術在教育領域的廣泛應用。