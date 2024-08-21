東海大學校友總會與東海大學於日前共同舉辦「2024年中研院院士校友與母校暨校友座談會」，邀請八位中研院士校友，包含林南、孫康宜、錢嘉陵、吳仲義、彭仁傑、唐堂、劉鴻文、廖一久等人。代理總召蔡宏毅執行顧問表示，八位院士校友從自身的學術經歷和研究領域出發，分享各自的專業見解和對未來學術發展的展望，期望深化學術研究及與母校師生的互動。

世界百大的東海大學培育出眾多傑出校友，更擁有高達14位中研院士校友，堪稱國內私立大學之最，為凝聚校友的力量，東海集結中研院士校友齊聚交流，共同幫助母校發展。東海大學校長張國恩表示，東海致力推動國際化、培養新時代人才，並重視校友在學校發展中的重要角色，透過此次活動凝聚校友，同時也讓母校了解校友的需求和期望，促進雙方的良性互動。

透過活動凝聚校友，同時也讓母校了解校友的需求和期望，促進雙方的良性互動。(照片/東海大學提供)

校友總會吳錫銘總會長指出，座談會不僅僅是一次學術交流平台，也是校友與母校之間深度對話的機會，感謝院士校友們抽空前來分享，期待未來有更多的校友能在各自的領域中發光發熱，一同促成社會的進步與發展。

不論政界、企業界、學術界的校友都不斷幫助東海，完善教育環境及資源，東海大學也將持續凝聚更多校友，幫助學校重返榮耀。(照片/東海大學提供)

代理總召蔡宏毅表示，此次號召母校師長及企業校友共襄盛舉，讓院士們能更緊密地與各自專業領域科系連結。蔡宏毅說，在校長張國恩帶領之下，這幾年推動發展東海，已逐漸看到成效，眾多校友也慷慨解囊回應母校各項軟硬體需求，不論政界、企業界、學術界都不斷幫助東海，完善教育環境及資源，東海大學也將持續凝聚更多校友，幫助學校重返榮耀。