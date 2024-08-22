新北市高中職開設多元特色實驗班，提供家長及學生選擇，協助學子適性發展。112學年度高中職實驗班共計25校42班，實驗班橫跨雙語國際、法商人文、數理科學、美感教育、生醫科技、原住民族文化藝術等，以學生為中心設計課程，使用數位輔具及規劃實作課程，延攬專業師資，並與大學銜接資源共享，提升學生未來競爭力。

竹圍高中數理實驗班與鄰近的國立臺北藝術大學、淡江大學、臺北海洋科技大學等大學校院辦理策略聯盟，提供專題演講、大師講座、實驗研究、校外參訪等充實課程與活動，期望建立淡水區域數理學習中心，強化學生科學研究精神和技能，培養成為思考全方位人才，並透過教師競賽指導及成果發表，豐富學生學習歷程檔案的課程學習成果及多元表現。實驗班導師翁許庭表示，實驗班課程設計強調動手操作，每年也有許多專題講座、活動參訪，協助學生探索興趣。

秀峰高中雙語實驗班與世新大學合作，由黃裕惠教授協助規劃包含TED-XFHS及姊妹校線上交流課程，有效提升學生英語能力、研究動機及團隊合作能力。其中TED-XFHS課程讓學生觀摩TED-Talk網站講者演講影片，強化簡報力、演講及採訪技巧；與姊妹校-印度巴爾巴拉蒂公立學校跨國文化交流方面，不僅拓展學生的國際視野，亦提升自信心與語言能力。

秀峰高中雙語實驗班與印度姊妹校線上交流。(照片/新北市政府教育局提供)

明德高中數理鑑識實驗班以數理及資訊為基礎，配合鑑識專題及講座引導學生延伸數理及資訊學科基本知識運用，並透過三峽科學日及刑事案件鑑識闖關活動，深化鑑識科學概念及活化科學知識運用能力。學生黃桐分享，專題課程鑑識專家謝松善老師教導刑案鑑識，每次都很期待上課!鑑識工程雖然繁瑣，但任何蛛絲馬跡都可能成為破案的關鍵要點，這正是鑑識科學吸引自己的地方；學生朱容璋表示，透過三峽科學日及營隊更了解自然科學理論，協助深化知識並結合經驗及所學。

清水高中法商領導人才實驗班及生醫科技實驗班開設跨域課程「Z世代遇到黃帝內經-高中生的養生學」、「生成式AI世代-人機協作與自學創新之道」及「醫學PBL」，將黃帝內經養生方結合西醫健康保健、法商領導結合生成式AI科技以及醫學與PBL科學探究，從課程培育跨域思考整合能力，並透過實際操作驗證醫學知能及急救知識。高二學生李品超回饋，急救醫學知能課程透過實務演練，將高中所學物理化學轉化應用，更加體會第一線醫療人員的辛勞。此外，清水高中參加2024全國高中醫療科技競賽榮獲佳作，同時參與智慧機器人任務挑戰賽培育資訊科技競賽選手，今年升學表現優異，生醫科技實驗班15人錄取生醫相關科系，法商領導人才實驗班17人錄取法商管理相關科系。

清水高中法商領導人才實驗班上金融相關課程。(照片/新北市政府教育局提供)

莊敬工家原住民族文化實驗班透過族語課程的學習，確保文化與語言的延續，並藉由專業舞蹈和音樂實務課程，協助學生藝術表現更具特色和深度。該實驗班更勇奪「112學年度全國學生舞蹈比賽」乙組民俗舞特優第一名，並於新北市國際小米原民聯合文化活動進行粟源樂舞展演，亦受邀至牡丹扶輪社演出，展現原住民實驗班卓越特色。

教育局補充，新北市鼓勵學校開設實驗班，113學年度共有28校45班開設實驗班，其中包含人工智慧、數位藝術、美妝、烹飪廚藝等新興熱門領域之實驗課程，讓具有特殊專長或興趣的孩子們選擇適性班別，在專長領域快樂學習，落實因材施教的適性教育，打造全方位人才。